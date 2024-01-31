Однак, за словами джерел видання, питання, хто міг би замінити Залужного відкрите. Наразі чутки про відставку лишилися лише чутками і не підтвердилися жодними заявами.

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Посада головнокомандувача

Журналісти видання The Economist з посиланням на джерела зазначають, що претендентами на посаду Валерія Залужного називали двох генералів – 58-річного Олександра Сирського й 38-річного Кирила Буданова.

Олександр Сирський був мозком оборони Києва та наступу у Харківській області. Однак жорсткі рішення зробили його не надто популярним серед військових. А Кирило Буданов, своєю чергою, використовує набагато більш нетрадиційний і неперевірений підхід до командування. Ходять чутки, що він відмовився обіймати посаду в останній момент.

Близький соратник наполягає на тому, що генерал Буданов не орієнтувався на позицію генерала Залужного, але й не мав права відмовлятися від військової позиції,

– пишуть журналісти.

Важливо! Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров 29 січня наголосив на тому, що предмету розмови щодо звільнення Валерія Залужного немає. Він заперечив інформацію про відставку головнокомандувача.

Що говорять щодо відставки Залужного