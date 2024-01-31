Однак, за словами джерел видання, питання, хто міг би замінити Залужного відкрите. Наразі чутки про відставку лишилися лише чутками і не підтвердилися жодними заявами.
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Посада головнокомандувача
Журналісти видання The Economist з посиланням на джерела зазначають, що претендентами на посаду Валерія Залужного називали двох генералів – 58-річного Олександра Сирського й 38-річного Кирила Буданова.
Олександр Сирський був мозком оборони Києва та наступу у Харківській області. Однак жорсткі рішення зробили його не надто популярним серед військових. А Кирило Буданов, своєю чергою, використовує набагато більш нетрадиційний і неперевірений підхід до командування. Ходять чутки, що він відмовився обіймати посаду в останній момент.
Близький соратник наполягає на тому, що генерал Буданов не орієнтувався на позицію генерала Залужного, але й не мав права відмовлятися від військової позиції,
– пишуть журналісти.
Що говорять щодо відставки Залужного
- Чутки про "звільнення" Залужного одним із перших розповсюдив колишній народний депутат України Борислав Береза ввечері 29 січня. Такі дані йому підтвердили нібито два джерела. Згодом повідомлень ставало все більше.
- Як пишуть журналісти BBC, посилаючись на власні джерела, що впродовж кількох місяців Зеленський неоднократно був близьким до того, щоб відправити у відставку Валерія Залужного. Нібито саме 29 січня обгрунтував це тим, що прагне перезавантажити всю систему органів нацбезпеки та оборони нашої держави.
- У той день буцімто була зустріч президента та головнокомандувача, на якій Зеленський запропонував Залужному посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони, пишуть у The Economist. Але сам головнокомандувач відмовився.