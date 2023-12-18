Напомним, все областные военкомы были уволены решением Владимира Зеленского в августе этого года. Это произошло после громких скандалов и проверок в территориальных центрах комплектования.

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Залужный о военкомах

В кулуарах презентации Государственного оператора тыла 18 декабря Валерий Залужный пообщался с журналистами и прокомментировал процесс мобилизации. В ответ на вопрос, как повлияло увольнение областных военкомов на эффективность мобилизации, Залужный отметил, что "это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет".

Также во время разговора Главнокомандующий отметил, что вопрос мобилизации нужно вернуть в те пределы, которые работали раньше. Однако речь не об усилении процесса.

Его (процесс мобилизации – 24 Канал) просто нужно вернуть на те рамки, в которых они работали раньше,

– сказал Залужный.

Стоит отметить! Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин ранее рассказал, что в областях, куда пришли новые военные, зафиксировали снижение темпов мобилизации. В некоторых областях, где исполнение составило 80%, он составил всего 10%. Однако раньше огромной проблемой была коррупция в ТЦК – особенно на Западе и Одесской области.

Скандалы с уволенными военкомами