Зеленский постановил ввести в действие решение СНБО от 11 августа 2023 года по результатам проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ, пишет 24 Канал.
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Контроль за увольнением военкомов будет осуществлять секретарь СНБО
В указе №491/2023, опубликованном на сайте Офиса Президента, отмечается, что контроль за исполнением решения СНБО будет осуществлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Что известно об увольнении военкомов в Украине
- В июне 2023 года на фоне коррупционных скандалов в ТЦК Владимир Зеленский на заседании Ставки дал срочное поручение создать комиссию по проверке всех военкомов во всех регионах Украины.
- Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк информировал, что первые результаты проверок продемонстрировали, что 11 человек имеют определенные признаки незаконного обогащения.
- 11 августа на заседании СНБО приняли решение об увольнении руководителей областных ТЦК в Украине.
- Зеленский заявил, что злоупотребления в работе ТЦК было обнаружено на разных уровнях и в разных областях. По словам главы государства, это цинично, поэтому "каждый военком, в отношении которого начато уголовное производство, будет нести ответственность".
- Президент подчеркнул, что военкоматы должны возглавлять прошедшие фронт воины.
- Член Комитета СНБО и представитель президента Федор Вениславский заявил, что списки претендентов на должности военнослужащих уже составлены. По его словам, замена глав областных ТЦК произойдет очень быстро. Назначение новых руководителей ТЦК проверит СБУ.
- Также президент анонсировал заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям.
- Глава НАПК Александр Новиков рассказал, что проверки ТЦК и СП в Украине планируют завершить до конца этого квартала. Он сказал, что проверки свидетельствуют, что на самом деле большинство работников военкоматов добропорядочные.
- Новиков отметил, что факты нарушения, которые устанавливает НАПК, связаны с тем, что только отдельные лица злоупотребляют своим служебным положением.