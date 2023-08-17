Зеленський постановив ввести в дію рішення РНБО від 11 серпня 2023 за результатами перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ЗСУ, пише 24 Канал.
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Контроль за звільненням військкомів здійснюватиме секретар РНБО
В указі №491/2023, який опублікований на сайті Офісу Президента, зазначається, що контроль за виконанням рішення РНБО здійснюватиме секретар Ради національної безпеки і оборони України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Що відомо про звільнення військкомів в Україні
- У червні 2023 року на тлі корупційних скандалів у ТЦК Володимир Зеленський на засіданні Ставки дав термінове доручення створити комісію для перевірки всіх військкомів в усіх регіонах України.
- Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк інформував, що перші результати перевірок продемонстрували, що 11 людей мають певні ознаки щодо незаконного збагачення.
- 11 серпня на засіданні РНБО ухвалили рішення про звільнення очільників обласних ТЦК в Україні.
- Зеленський заявив, що зловживання у роботі ТЦК було виявлено на різних рівнях і в різних областях. За словами глави держави, це цинічно, тому "кожен військком, щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність".
- Президент наголосив, що військкомати мають очолювати воїни, які пройшли фронт.
- Член Комітету РНБО та представник президента Федір Веніславський заявив, що списки претендентів на посади військкомів вже складені. За його словами, заміна голів обласних ТЦК відбудеться дуже швидко. Призначення нових керівників ТЦК перевірить СБУ.
- Також президент анонсував засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій.
- Голова НАЗК Олександр Новіков розповів, що перевірки ТЦК та СП в Україні планують завершити до кінця цього кварталу. Він сказав, що перевірки свідчать про те, що насправді більшість працівників військкоматів є доброчесними.
- Новіков наголосив, що факти порушення, які встановлює НАЗК, пов'язані з тим, що лише окремі особи зловживають своїм службовим становищем.