Володимир Зеленський 11 серпня, крім звільнення всіх військкомів, також анонсував засідання Ради національної безпеки та оборони України стосовно роботи ВЛК. Він повідомив, що зараз проходять потрібні перевірки та підготовка пропозицій.
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Система працює "негідно"
Президент повідомив, що засідання відбудеться через численні скарги на "аморальність" ставлення працівників ВЛК до воїнів та до своїх завдань.
Зараз ця система працює негідно,
– сказав Зеленський.
Засідання РНБО стосовно цього питання проведуть за два тижні.
В Україні тривають перевірки ТЦК
- У червні журналісти знайшли в одеського військкома Євгена Борисова автівки та нерухомість в Іспанії на мільйони доларів. Правоохоронці затримали Борисова. Наразі в нього конфіскували 6 елітних авто.
- Начальник районного ТЦК на Закарпатті змушував підлеглих будувати йому дім. Під час обшуку у військкома знайшли російську та радянську символіку. Щоб уникнути відповідальності, військком оформив земельну ділянку під новобудову на родича. Викрили чоловіка у рамках перевірки діяльності ТЦК.
- Єгор Смірнов, ще один одеський військком, став доларовим мільйонером: розбагатів, надаючи ділянки за винагороду, допомагаючи ухилянтам і "караючи" повістками своїх недругів. Одеська ТЦК одразу відреагувала на інформацію та заявила, що "мільйонера" відправлять на фронт.