Володимир Зеленський 11 серпня, крім звільнення всіх військкомів, також анонсував засідання Ради національної безпеки та оборони України стосовно роботи ВЛК. Він повідомив, що зараз проходять потрібні перевірки та підготовка пропозицій.

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Система працює "негідно"

Президент повідомив, що засідання відбудеться через численні скарги на "аморальність" ставлення працівників ВЛК до воїнів та до своїх завдань.

Зараз ця система працює негідно,

– сказав Зеленський.

Засідання РНБО стосовно цього питання проведуть за два тижні.

В Україні тривають перевірки ТЦК