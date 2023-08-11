Ще восени 2021 року було остаточно ухвалено закон про деолігархізацію, який, зокрема, передбачає створення відповідного реєстру. Проте досі цю законодавчу ініціативу не було втілено в життя. Зі слів Данілова зрозуміло, що реєстр таки планують створити, однак коли – невідомо.
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Список буде широкий
Власне, під час одного з нещодавніх інтерв'ю секретарю РНБО поставили запитання стосовно того, чи можуть умовні олігархи – Ахметов, Пінчук та Коломойський – видихнути та не перейматись про те, що невдовзі вони потраплять у якийсь реєстр.
Ви такий короткий список оголосили. Я думаю, що він міг би бути набагато ширшим,
– відповів на це Данілов.
Окрім того, він підтвердив, що наразі жодна людина ще не внесена в реєстр олігархів. І все тому, що це досить непросто – визначити, який бізнесмен є олігархом, а який – ні. Водночас важливо розуміти, що йдеться не про 5 імен, а – про декілька десятків.
Річ у тому, що внесення тих чи тих осіб в реєстр олігархів відповідальна річ. Вони мають відповідати тим критеріям, які прописані в законі. І так сталося, що у нас на слуху саме 2, 3, 4, 5 прізвищ. А насправді все набагато було складніше.
Слід сказати, що у 2022 році секретар Ради національної безпеки та оборони говорив про 86 людей, які теоретично можуть потрапити в цей реєстр. Очевидно, після початку повномасштабного вторгнення та майже 1,5 року війни список став коротшим.
Він зменшився (список олігархів – 24 Канал). Але ми перебуваємо в стані війни. Сьогодні дуже складно розуміти, що сталося з тими чи тими активами, які перебувають на окупованих територіях.
Закон про олігархів: важливе
- Міністер юстиції Денис Малюська зазначав, що початок виконання закону про олігархів є умовою початку перемовин для вступу України в Європейський Союз.
- Водночас заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов констатував, що це наразі – не на часі через повномасштабну війну, яка зруйнувала чимало бізнесу.
- Згадаємо, що зареєстрував президент Володимир Зеленський законопроєкт про олігархів ще на початку літа 2021 року. Про що в ньому йдеться, читайте у цьому матеріалі.