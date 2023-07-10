Крім того, Смирнов наголосив, що зараз доволі важко визначити, чи відповідає людина критеріям олігарха. Заступник голови ОП зазначив, що це сталося через початок повномасштабної фази війни у нашій державі.
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Чому впровадження реєстру олігархів "не на часі"
Заступник Єрмака наголосив, що деякі люди, які могли б потрапити в реєстр, почали позбуватися якихось зі своїх ознак "олігарха". Зокрема, одні склали депутатські мандати, а інші закрили свої телеканали.
Попри це, Смирнов зауважив, що під час війни доволі складно визначити, хто ж є олігархом. Адже після повномасштабного вторгнення країни-агресорки навіть великий бізнес втратив свої активи.
Сьогодні об'єктивно сказати, чи є людина олігархом, неможливо, з огляду на те, що ці люди втрачають активи вартістю мільярди доларів. Зараз бігати й казати: "Ми склали реєстр", не є розумним,
– підкреслив він.
Смирнов також запевнив, що в затягуванні цього питання немає впливу якихось зацікавлених осіб. Він також зауважив, що спочатку треба перемогти ворога, а вже потім "сісти й подивитися на конкретну карту боя".
Водночас заступник Єрмака заявив, що зараз у парламенті на другому читанні перебуває законопроєкт про Антимонопольний комітет. Цей закон значно посилить роль держави у регулюванні впливу олігархів на нашу економіку.
"Це все є допоміжним у боротьбі з надмірною концентрацією впливу. Окрім закону про олігархів є й інші закони, які є більш конкретними, точковими. Вони вдосконалюють можливість боротися з явищами надмірного впливу і втручання у внутрішньополітичне життя", – наголосив Смирнов.
Наостанок заступник Єрмака зауважив, що Офіс Президента комунікував із Венеційською комісією з приводу закону про олігархів. В комісії наполягли на тому, щоб "відкласти імплементацію цього закону".
Що відомо про закон про олігархів
Верховна Рада у вересні 2021 року прийняла закон про олігархів.
Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є:
- значний вплив на ЗМІ;
- активна участь у політичному житті;
- людина має бути кінцевим власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище;
- людина має підтверджену вартість активів більш ніж на 2 мільярди 270 мільйонів гривень.
Венеційська комісія рекомендувала відкласти закон про олігархів
- На початку червня відбулося засідання Венеційської комісії, де обговорювали впровадження закону про олігархів в Україні. Міністр юстиції Денис Малюська зауважив, що комісія дозволила відтермінувати імплементацію цього закону.
- Основною причиною для цього стало те, що наша країна перебуває у повномасштабній фазі війни. Малюська наголосив, що війна "істотно змінила баланс сил і вплив олігархів" у нашій державі.
- Варто зазначити, що саме впровадження Антиолігархічного закону є обов'язковою умовою для початку переговорів про вступ до ЄС. Таку ж умову Євросоюз поставив Грузії та Молдові.