Крім того, Смирнов наголосив, що зараз доволі важко визначити, чи відповідає людина критеріям олігарха. Заступник голови ОП зазначив, що це сталося через початок повномасштабної фази війни у нашій державі.

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Чому впровадження реєстру олігархів "не на часі"

Заступник Єрмака наголосив, що деякі люди, які могли б потрапити в реєстр, почали позбуватися якихось зі своїх ознак "олігарха". Зокрема, одні склали депутатські мандати, а інші закрили свої телеканали.

Попри це, Смирнов зауважив, що під час війни доволі складно визначити, хто ж є олігархом. Адже після повномасштабного вторгнення країни-агресорки навіть великий бізнес втратив свої активи.

Сьогодні об'єктивно сказати, чи є людина олігархом, неможливо, з огляду на те, що ці люди втрачають активи вартістю мільярди доларів. Зараз бігати й казати: "Ми склали реєстр", не є розумним,

– підкреслив він.

Смирнов також запевнив, що в затягуванні цього питання немає впливу якихось зацікавлених осіб. Він також зауважив, що спочатку треба перемогти ворога, а вже потім "сісти й подивитися на конкретну карту боя".

Водночас заступник Єрмака заявив, що зараз у парламенті на другому читанні перебуває законопроєкт про Антимонопольний комітет. Цей закон значно посилить роль держави у регулюванні впливу олігархів на нашу економіку.

"Це все є допоміжним у боротьбі з надмірною концентрацією впливу. Окрім закону про олігархів є й інші закони, які є більш конкретними, точковими. Вони вдосконалюють можливість боротися з явищами надмірного впливу і втручання у внутрішньополітичне життя", – наголосив Смирнов.

Наостанок заступник Єрмака зауважив, що Офіс Президента комунікував із Венеційською комісією з приводу закону про олігархів. В комісії наполягли на тому, щоб "відкласти імплементацію цього закону".

Що відомо про закон про олігархів Верховна Рада у вересні 2021 року прийняла закон про олігархів. Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є: значний вплив на ЗМІ;

активна участь у політичному житті;

людина має бути кінцевим власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище;

людина має підтверджену вартість активів більш ніж на 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

Венеційська комісія рекомендувала відкласти закон про олігархів