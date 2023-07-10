Кроме того, Смирнов подчеркнул, что сейчас достаточно сложно определить, отвечает ли человек критериям олигарха. Заместитель председателя ОП отметил, что это произошло из-за начала полномасштабной фазы войны в нашем государстве.

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Почему внедрение реестра олигархов "некогда"

Заместитель Ермака подчеркнул, что некоторые люди, которые могли бы попасть в реестр, начали избавляться от каких-либо из своих признаков "олигарха". В частности, одни составили депутатские мандаты, другие закрыли свои телеканалы.

Несмотря на это, Смирнов отметил, что во время войны достаточно сложно определить, кто же олигарх. Ведь после полномасштабного вторжения страны-агрессорки даже крупный бизнес потерял свои активы.

Сегодня объективно сказать, является ли человек олигархом, невозможно, учитывая, что эти люди теряют активы стоимостью в миллиарды долларов. Сейчас бегать и говорить: "Мы составили реестр", не разумно,

– подчеркнул он.

Смирнов также заверил, что в затягивании этого вопроса нет влияния каких-либо заинтересованных лиц. Он также отметил, что сначала нужно победить врага, а уже потом "сесть и посмотреть на конкретную карту боя".

В то же время, заместитель Ермака заявил, что сейчас в парламенте на втором чтении находится законопроект об Антимонопольном комитете. Этот закон значительно усилит роль государства в регулировании влияния олигархов на нашу экономику.

"Это все вспомогательное в борьбе с чрезмерной концентрацией влияния. Кроме закона об олигархах есть и другие законы, которые являются более конкретными, точечными. Они совершенствуют возможность бороться с явлениями чрезмерного влияния и вмешательства во внутриполитическую жизнь", – подчеркнул Смирнов.

В заключение заместитель Ермака отметил, что Офис Президента общался с Венецианской комиссией по поводу закона об олигархах. В комиссии настояли на том, чтобы "отложить имплементацию этого закона".

Что известно о законе об олигархах Верховная Рада в сентябре 2021 приняла закон об олигархах. Согласно документу, критериями для признания человека олигархом являются: значительное влияние на СМИ;

активное участие в политической жизни;

человек должен быть конечным владельцем предприятия, занимающего монопольное положение на рынке и в течение года поддерживать или усиливать такое положение;

человек имеет подтвержденную стоимость активов более чем на 2 млрд. 270 млн. грн.

Венецианская комиссия рекомендовала отложить закон об олигархах