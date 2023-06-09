Министр юстиции Денис Малюська напомнил, что имплементация закона об олигархах, согласно рекомендации Венецианской комиссии, – это условие для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Аналогичное условие Еврокомиссия поставила Грузии и Молдове.

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Вывод Венецианской комиссии ждали с нетерпением. По словам Малюськи, дискуссии были крайне важными.

Ключевое решение, принятое Венецианской комиссией, – рекомендовать Украине отсрочить имплементацию Закона учитывая войну. Дело в том, что война существенно меняет баланс сил в Украине, существенно уменьшает влияние олигархов (это как разрушение их предприятий, так и особенности функционирования органов государственной власти в условиях войны),

– подчеркнул министр.

Он добавил, что сейчас закон – на паузе. В то же время, она продлится недолго. Украина вернется к этому вопросу вместе с Венецианской комиссией.

Кого в Украине будут считать олигархом

Еще в 2021 году Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, определяющий понятие "олигарх".

Говорилось, что олигарх – это человек, который: