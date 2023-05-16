Махинации касаются стратегических предприятий нашего государства и систематического уклонения от налогов.

Раньше СНБО ввел санкции против украинско-российского бизнесмена Фукса

Какие схемы проворачивал Фукс

По информации правоохранителей, с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний на свыше 100 миллиардов гривен.

Холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках. Злоумышленники выкупали за смешные деньги "кредитные обязательства" этих объектов. Таким образом, они могли вмешиваться в их хозяйственную деятельность.

Затем активы заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

Дельцы получали сверхдоходы

Фукс с сообщниками тщательно скрывал источники финансирования сделок из-за сложных финансовых махинации. Использовали более 100 аффилированных коммерческих структур. Таким образом, дельцы получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов.

Только одна из таких сделок принесла государству ущерб почти на 100 миллионов гривен.

Правоохранители собрали доказательства и объявили о подозрении Фукса и двум топ-менеджерам холдинга. Подозрение касается уклонения от уплаты налогов. Наложили арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования свыше 1600 выкупленных кредитов, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы.