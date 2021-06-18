Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов заявил, что причиной санкций стали кейсы компании "Голден Деррик".

Заметьте Брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО: онлайн-трансляция

Данилов о ситуации с "Голден Деррик"

Данилов рассказал, что в течение дня Виталий Евгеньевич сумел зарегистрировать 19 компаний. Фамилию бизнесмена секретарь СНБО отказался называть. Все компании Виталия Евгеньевича зарегистрировали в городе Александрия в одной из квартир в местной многоэтажке.

По словам Данилова, в течение очень короткого промежутка времени этот Виталий Евгеньевич получил 19 лицензий на добычу углеводородов.

Данилов подчеркнул, что за этими действиями стоят представители России. СНБО это уже подчеркивала. В течение определенного времени продолжались проверки.

Санкции наложены за ситуации, связанные с "Голден Деррик," – это лицензии, о которых говорилось. Вы знаете, что человек, который за один день все это получил, он подал в суд на указ президента,

– подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что недра – это стратегический ресурс нашего государства.

Согласно Конституции, все граждане являются собственниками этих недр и ими надо распоряжаться таким образом, чтобы "обществу было известно, кто за этим стоит".

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