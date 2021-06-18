Предыдущий раз члены СНБО собирались 4 июня. Тогда обсудили охрану административной границы с оккупированным Крымом и углубление интеграции Украины в НАТО.

Ранее Выселение нелегалов из Пущи-Водицы, выдворение "воров в законе": как прошло заседание СНБО

Также на Совете нацбезопасности и обороны приняли решение о выселении 20 экс-чиновников с госдач и отметили важность законопроекта о деолигархизации.

Какие темы должны были обсудить 18 июня:

Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Применение персональных санкций.

Должны были заслушать доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины относительно предыдущего решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года.

Один из вопросов был тайным.

Смотрите онлайн-трансляцию брифинга Данилова: