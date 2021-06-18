Попередній раз члени РНБО збирались 4 червня. Тоді обговорили охорону адміністративної межі з окупованим Кримом та поглиблення інтеграції України в НАТО.

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Також на Раді нацбезпеки та оборони ухвалили рішення про видворення 20 ексчиновників з держдач та наголосили на важливості законопроєкту про деолігархізацію.

Які теми мали обговорити 18 червня:

Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Застосування персональних санкцій.

Мали заслухати доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо попереднього рішення РНБО України від 19 березня 2021 року.

Одне з питань було таємним.

Дивіться онлайн-трансляцію брифінгу Данілова: