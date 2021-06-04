Традиційно засідання відбувалося у закритому режиму, без камер. Про його перебіг коротко розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

Читайте також В Україні створять новий рід військ, – Данілов

Що обговорили на засіданні РНБО

Охорона адмінмежі із окупованим Кримом

Це було першим питанням у списку, адже щодо нього розпорядження Володимир Зеленський дав ще наприкінці квітня. Він доручив виконати перевірку щодо забезпечення і стану військових, які служать на Херсонщині – на кордоні з окупованим Росією Кримом.

Поглиблення інтеграції України в НАТО

РНБО вирішило, що потрібно застосувати невідкладні заходи щодо інтеграції України до Північноатлантичного договору. Як зазначив Данілов, питання розглядали у режимі "таємно" і ухвалили усі відповідні рішення.

Виселення "нелегалів" з елітних дач

Як і анонсувалося раніше, на РНБО розглянули звіт щодо аудиту державних дач. Відтак після аналізу перші 20 осіб мають залишити маєтки у Пущі-Водиці.

Серед тих, хто має покинути територію зокрема:

Раїса Богатирьова;

Святослав Піскун;

Олена Панасюк;

Дмитро Табачник;

Володимир Семиноженко.

Більше про це З елітних дач під Києвом виселяють перших 20 нелегальних мешканців: список

​Брифінг Данілова за підсумками засідання Ради нацбезпеки: дивіться відео