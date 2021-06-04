Під час засідання РНБО у п'ятницю, 4 червня, розглянули низку важливих питань. Зокрема засідання стосувалося видворення "злодіїв у законі", стану водопостачання в Україні і виселення нелегальних мешканців з елітної частини Пущі-Водиці.
Це було першим питанням у списку, адже щодо нього розпорядження Володимир Зеленський дав ще наприкінці квітня. Він доручив виконати перевірку щодо забезпечення і стану військових, які служать на Херсонщині – на кордоні з окупованим Росією Кримом.
Поглиблення інтеграції України в НАТО
РНБО вирішило, що потрібно застосувати невідкладні заходи щодо інтеграції України до Північноатлантичного договору. Як зазначив Данілов, питання розглядали у режимі "таємно" і ухвалили усі відповідні рішення.
Виселення "нелегалів" з елітних дач
Як і анонсувалося раніше, на РНБО розглянули звіт щодо аудиту державних дач. Відтак після аналізу перші 20 осіб мають залишити маєтки у Пущі-Водиці.