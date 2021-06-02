Про це секретар Ради нацбезпеки повідомив під час зустрічі з головним радником президента Литви з питань національної безпеки Даріусом Кулєшюсом.
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Виклики та загрози у кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні є вкрай важливим,
– сказав Олексій Данілов.
Зі свого боку Даріус Кулєшюс підтримав пропозицію щодо посилення співпраці в сфері кібербезпеки між країнами, а також запевнив у незмінності підтримки України на шляху до інтеграції в НАТО та ЄС.
Україна підтримуватиме створення кібер-НАТО
Секретар РНБО також підкреслив важливість посилення практичної співпраці у сфері кібербезпеки.
У цьому контексті Олексій Данілов зазначив, що Україна "максимально підтримуватиме ідею створення кібер-НАТО, яке може стати одним з найпотужніших альянсів",
– додали у Раді нацбезпеки.
Данілов анонсував створення кібервійськ в Україні / Фото пресслужби РНБО