Про це секретар Ради нацбезпеки повідомив під час зустрічі з головним радником президента Литви з питань національної безпеки Даріусом Кулєшюсом.

Читайте також Новий університет безпеки: Зеленський розповів, які напрямки там вивчатимуть

Виклики та загрози у кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні є вкрай важливим,

– сказав Олексій Данілов.

Зі свого боку Даріус Кулєшюс підтримав пропозицію щодо посилення співпраці в сфері кібербезпеки між країнами, а також запевнив у незмінності підтримки України на шляху до інтеграції в НАТО та ЄС.

Україна підтримуватиме створення кібер-НАТО

Секретар РНБО також підкреслив важливість посилення практичної співпраці у сфері кібербезпеки.

У цьому контексті Олексій Данілов зазначив, що Україна "максимально підтримуватиме ідею створення кібер-НАТО, яке може стати одним з найпотужніших альянсів",

– додали у Раді нацбезпеки.

Зверніть увагу! У РНБО наголосили, що інформаційні технології сьогодні проникли у всі сфери життєдіяльності держави, а протистояння змістилося з конвенційного в кібернетичне поле.

Данілов анонсував створення кібервійськ в Україні / Фото пресслужби РНБО