Об этом секретарь Совета нацбезопасности сообщил во время встречи с главным советником президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом.

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Вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие, и обмен опытом в этом вопросе является крайне важным,

– сказал Алексей Данилов.

Со своей стороны Дариус Кулешюс поддержал предложение по усилению сотрудничества в сфере кибербезопасности между странами, а также заверил в неизменности поддержки Украины на пути к интеграции в НАТО и ЕС.

Украине будет поддерживать создание кибер-НАТО

Секретарь СНБО также подчеркнул важность усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности.

В этом контексте Алексей Данилов отметил, что Украина "максимально будет поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов",

– добавили в Совете нацбезопасности.

Обратите внимание! В СНБО отметили, что информационные технологии сегодня проникли во все сферы жизнедеятельности государства, а противостояние сместилось из конвенционного в кибернетическое поле.



Данилов анонсировал создание кибервойск в Украине / Фото пресс-службы СНБО