Нардепка Олександра Устінова заявила, що "правоохоронний комітет проведе закрите засідання та заслухає МВС щодо включення бійців добровольчого батальйону імені Шейха Мансура до санкційних списків РНБО".

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На засіданні правоохоронного комітету ухвалили рішення провести закрите засідання комітету, де депутати заслухають керівництво МВС та Нацполіції,

– заявила політикиня.

За словами Устінової, "до цих органів також будуть направлені запити, аби дізнатися: на яких підставах бійці добровольчого батальйону імені Шейха Мансура були внесені до санкційних списків РНБО, як начебто "злодії в законі".

"Хочемо нагадати, що раніше на засіданнях комітету декларувалося, що в Україні нині всього близько 30 ворів у законі, однак в санкційних списках чомусь опинилося 550 людей", – зауважила нардепка.

Устінова наголосила: "поряд зі "злодіями в законі" у списках РНБО також, раптово, опинилися захисники України – бійці-добровольці та навіть начальник штабу батальйону, які брали участь в боях за Широкино, захищаючи нас від російських окупантів".

"Це цілеспрямована диверсія з боку Росії: спочатку намагалися дискредитувати волонтерів та військових по справі Шеремета, тепер – намагаються зробити те саме з добробатами", – повідомила політикиня.

Нардепка звернула увагу, що "так звані, "злодії в законі", мають покинути територію України. А потрібно це, аби згодом видати бійців Кремлю: де їх, як мінімум, надовго посадять, а як максимум – закатують за захист нашої держави".

Заява Гончаренка

Нардеп Олексій Гончаренко опублікував у своєму телеграм-каналі звернення до Володимира Зеленського з проханням розглянути на засіданні РНБО виключення бійців добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура зі списку санкцій.

Політик наголосив, що "24 травня рішенням РНБО були введені санкції проти 4 добровольців цього батальйону".

"Проблема в тому, що через санкції їх можуть депортувати з території України, що для учасників батальйону, які воювали за незалежність Ічкерії, фактично несе пряму загрозу життю. Вже траплялися прецеденти, коли таких осіб депортували в Росію і пізніше їх вбивали", – наголосив Гончаренко.

Окрім того, Гончаренко повідомив, що "у Верховній Раді приблизно 100 народних депутатів вийшли до трибуни в підтримку виступу Ахтема Чийгоза та Андрія Шараськіна щодо ганебної ситуації з бійцями добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура в санкційних списках".

Зверніть увагу! У санкційному списку від РНБО опинилися 650 юридичних та фізичних осіб.