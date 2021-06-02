Так, порядок денний подав секретар РНБО Олексій Данілов. Він складається з 8 питань.

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Що обговорюватимуть

Наразі не оприлюднили усі 8 питань. Однак зазначили, що серед іншого, планують обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО.

Крім того, мають заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО тощо.

Засідання мали провести 3 червня

Раніше ЗМІ повідомляли, що засідання РНБО відбудеться 3 червня, але згодом в Офісі Президента теж зазначили, що воно пройде, скоріше за все, 4 числа.

Можуть розглянути санкції проти Лукашенка

Раніше Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти режиму білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Станом на 28 травня його передали до РНБО. Тож, ймовірно, це питання розглядатимуть на засіданні.

Чи розглянуть звіт про держдачі

На майбутньому засіданні РНБО також можуть показати звіт про аудит державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Його теж мали провести до 28 травня.