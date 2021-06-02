Про це ЗМІ повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зауважив, що РНБО, мабуть, таки збереться у п'ятницю, 4 червня, а не в четвер.

До теми Ненормальна практика влади, – МЗС України передало у РНБО пакет санкцій проти Білорусі

На РНБО можуть розглянути санкції проти режиму Лукашенка

Раніше припускали, що під час цього засідання можуть розглянути пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Цей пакет уже передали з МЗС України. Мовиться про представників білоруської влади, які брали участь в фальсифікації виборів, утисках опозиції та розгоні протестів.

Серед питань – звіт щодо аудиту держдач

Також на зустрічі мали представити звіт про аудит державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Адже раніше дедлайном для цього оголосили 28 травня.

Читайте також Аудит держдач: кого можуть виселити з елітних помешкань

Цікаво! ЗМІ навіть повідомляли, що можливо на РНБО розглянуть навіть звільнення з посади голови КМДА Віталія Кличка.