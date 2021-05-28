Заступник голови Міністерства закордонних справ України Євген Єнін в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що насамперед санкції стосуватимуться тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікації президентських виборів або долучалися до репресій мирних громадян.

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Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкційний пакет, який передано до розгляду РНБО. Ми сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком цих рішень стане указ президента,

– наголосив Єнін.

За словами посадовця, Україна своїми діями вже показала, що "вважає ненормальною ту практику білоруської влади, яку застосували до пасажирського літака".

Мовиться про примусову посадку літака Ryanair у Мінську 23 травня. Тоді затримали пасажирів – ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Реакція України

Авіасполучення з Білоруссю Україна закрила опівночі 26 травня. Зупинку авіасполучення доручив підготувати особисто президент України Володимир Зеленський.

З 29 травня Україна заборонила білоруським літакам використовувати повітряний простір України.

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