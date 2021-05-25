Рішення про це 25 травня ухвалили на позачерговому рішенні Кабміну. Воно набуде чинності опівночі 26 травня.

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За словами прем'єр-міністра Держприкордонслужбі доручили припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або у Білорусь у митних пунктах аеропортів.

Шмигаль наголосив, що рішення забезпечить безпеку польотів і пасажирів. Адже посадка літака Ryanair у Мінську порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію.

Напередодні президент Зеленський доручив уряду підготувати зупинку авіасполучення з Білоруссю через інцидент з посадкою літака Ryanair у Мінську.

Що цьому передувало

Літати на свою територію білоруським авіакомпаніям вже заборонив ЄС. Там засудили екстрену посадку літака з Протасевичем у Мінську та його подальше затримання.

Серед країн, які закрили авіасполучення з Білоруссю – Велика Британія. Крім цього, там покарали санкціями проти 99 фізичних і юридичних осіб.

Всі авіарейси, які проходять через Білорусь, заборонені й у Литві. Там також рекомендували своїм громадянам не відвідувати наразі країну-сусідку.

Літаки різних авіакомпаній 24 травня вже почали оминати територію Білорусі. Austrian Airlines змінила маршрут рейсу Відень – Москва, а AirBaltic – рейсу з Риги до Одеси.

Інцидент у Мінську та затримання Протасевича: що відомо