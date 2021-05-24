Про зміну традиційного маршруту польоту компанії Austrian Airlines свідчать дані міжнародної служби моніторингу пересування повітряного транспорту Flightradar.

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Рейс Відень – Москва виконали в обліт Білорусі

За даними Flightradar, авіалайнер Austrian Airlines приземлився в московському аеропорту Домодєдово на 12 хвилин раніше. А свій рейс з Відня він виконав за зміненим маршрутом – через Україну. Хоча досі він пролягав через повітряний простір Білорусі.



Austrian Airlines виконали рейс Відень – Москва через Україну, обминувши Білорусь / Скриншот з Flightradar

Авіамаршрути через Білорусь скасовують: що відомо

Раніше авіакомпанія в обліт Білорусі.

Латвійська компанія AirBaltic теж вирішила не літати над Білоруссю. Зокрема, 24 травня літак, який виконував рейс з Риги до Одеси, облетів територію Білорусі. Натомість в Україну він потрапив через Польщу.

Днями уряд Польщі планує заборонити польоти авіакомпанії LOT над Білоруссю.

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