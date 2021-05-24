Об изменении традиционного маршрута полета компании Austrian Airlines свидетельствуют данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar.

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Рейс Вена – Москва выполнили в облет Беларуси

По данным Flightradar, самолет Austrian Airlines приземлился в московском аэропорту Домодедово на 12 минут раньше. А свой рейс из Вены он выполнил по измененному маршруту – через Украину. Хотя до сих пор он пролегал через воздушное пространство Беларуси.


Austrian Airlines выполнили рейс Вена – Москва через Украину, миновав Беларусь / Скриншот с Flightradar

Авиамаршруты через Беларусь отменяют: что известно

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Задержание Протасевича: что известно

  • В аэропорту "Минск" 23 мая внепланово приземлился самолет компании Ryanair. На борту искали взрывчатку, однако безрезультатно.
  • В то же время пассажиров отправили на повторный осмотр. Среди них был основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который до этого инцидента сообщил, что в Афинах за ним следили. В результате журналиста и его девушку задержали.
  • В Минобороны Беларуси заявили, что экипаж самолета сам попросил о посадке в Минске. Ryanair утверждает, что Беларусь уведомила экипаж о потенциальной угрозе на борту. Кроме того, СМИ пишут, что приказ о посадке самолета отдал лично Александр Лукашенко.
  • Международное сообщество отреагировало на задержание самолета и пассажиров и требует освободить задержанных.