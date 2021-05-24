Об изменении традиционного маршрута полета компании Austrian Airlines свидетельствуют данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar.

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Рейс Вена – Москва выполнили в облет Беларуси

По данным Flightradar, самолет Austrian Airlines приземлился в московском аэропорту Домодедово на 12 минут раньше. А свой рейс из Вены он выполнил по измененному маршруту – через Украину. Хотя до сих пор он пролегал через воздушное пространство Беларуси.



Austrian Airlines выполнили рейс Вена – Москва через Украину, миновав Беларусь / Скриншот с Flightradar

Авиамаршруты через Беларусь отменяют: что известно

Ранее авиакомпания в облет Беларуси.

Латвийская компания AirBaltic тоже решила не летать над Беларусью. В частности, 24 мая самолет, выполнявший рейс из Риги в Одессу, облетел территорию Беларуси. Зато в Украину он попал через Польшу.

На днях правительство Польши планирует запретить полеты авиакомпании LOT над Беларусью.

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