Как пишет ряд белорусских оппозиционных СМИ, самолет Lufthansa рейсом Минск – Франкфурт уже более часа не выпускают из Национального аэропорта Минск.

Важно Обходят опасную зону: самолет Рига – Одесса облетел Беларусь

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