Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске якобы из-за минирования. Тогда же проверили всех пассажиров. Среди них был Протасевич. Журналиста задержали.

Кстати Протасевич предупреждал, что перед задержанием за ним следили

Реакция ЕС

Глава Европарламента Давид Сассоли требует от Беларуси немедленных объяснений и освобождения всех пассажиров. В частности, Протасевича.

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал власти Беларуси немедленно освободить рейс и всех его пассажиров. Он подчеркнул, что расследование инцидента будет иметь важное значение.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что инцидент недопустим.

Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить путешествие в Вильнюс и обеспечить свою безопасность. Любое нарушение правил международного воздушного транспорта должно иметь последствия,

– подчеркнула политик.

В МИД Австрии подчеркнули, что требуется срочное расследование инцидента. К волне возмущения присоединилась и Германия.

Польша требует санкций

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что просил председателя Европейского совета обсудить немедленные санкции против Беларуси. Это может состояться на заседании 24 мая.

Украина просит соблюдения прав задержанного

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал задержание журналиста очередной атакой на свободу слова в Беларуси. Украина тоже требует освобождения Протасевича.

Спикер также написал, что на время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы.

Обратите внимание! Оппозиционерка Светлана Тихановская не верит, что самолет посадили из-за заминирования. Она убеждена, это ничто иное, как операция спецслужб для того, чтобы задержать Протасевича.

Кстати Задержание Протасевича: Литва призывает НАТО отреагировать и просит Беларусь отпустить пассажиров