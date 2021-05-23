Літак, що прямував з Афін до Вільнюса, екстрено приземлився у Мінську нібито через замінування. Тоді ж перевірили всіх пасажирів. Серед них був Протасевич. Журналіста затримали.

До речі Протасевич попереджав, що перед затриманням за ним стежили

Реакція ЄС

Глава Європарламенту Давид Сассолі вимагає від Білорусі негайних пояснень та звільнення усіх пасажирів. Зокрема, Протасевича.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав владу Білорусі негайно звільнити рейс та всіх його пасажирів. Він наголосив, що розслідування інциденту матиме важливе значення.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що інцидент неприпустимий.

Всі пасажири повинні мати можливість негайно продовжити подорож до Вільнюса та забезпечити свою безпеку. Будь-яке порушення правил міжнародного повітряного транспорту повинно мати наслідки,

– наголосила політикиня.

В МЗС Австрії наголосили, що потрібне термінове розслідування інциденту. До хвилі обурення приєдналась і Німеччина.

Польща вимагає санкцій

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що просив голову Європейської Ради обговорити негайні санкції проти Білорусі. Це може відбутись на засіданні 24 травня.

Україна просить дотримання прав затриманого

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав затримання журналіста черговою атакою на свободу слова у Білорусі. Україна теж вимагає звільнення Протасевича.

Речник також написав, що на час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно гарантовані.

Зверніть увагу! Опозиціонерка Світлана Тихановська не вірить, що літак посадили через замінування. Вона переконана, це ніщо інше, як операція спецслужб для того, аби затримати Протасевича.

До речі Затримання Протасевича: Литва закликає НАТО відреагувати і просить Білорусь відпустити пасажирів