Що це означає та чому цей прецедент говорить про небезпеку для українців – у нашому матеріалі.

Важливо Затримання Романа Протасевича в Білорусі: що відомо та яке покарання загрожує засновнику NEXTA

Чому всі говорять про захоплення літака?

Тому що Білорусь примусово посадила літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Причиною екстреної посадки стало повідомлення про нібито замінування літака. Літак посадили та перевірили, але бомбу на його борту так і не знайшли.

Натомість співробітники білоруських спецслужб затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину. Вони повертались із відпочинку.

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Перед посадкою до літака Протасевич писав своїм колегам, що за ним можуть стежити.

Хто такий Роман Протасевич? Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер. Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Протасевич працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, який координував акції протесту проти оголошення Олександра Лукашенко президентом Білорусі минулого року. Потім пішов із редакції та доєднався до каналу "Білорусь головного мозку", створеного нині ув’язненим Ігорем Лосіком.

Літак після перевірок і затримань прибув до Вільнюса із запізненням на шість годин.

Влада Литви офіційно заявила про "викрадення журналіста", адже не всі пасажири змогли полетіти з Мінська до Вільнюса після обшуків літака. Білоруська опозиція каже про щонайменше кількох громадян Росії та Білорусі, які не полетіли далі.

Ми вважаємо, що в аеропорту зійшли й агенти КДБ,

– уточнив гендиректор Ryanair.

При цьому, за словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, у Кремлі не мають інформації про затримання громадян Росії з-поміж пасажирів рейсу.

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Окрім того, як повідомляють ЗМІ, вся ця історія схожа на захоплення ще й через те, що за повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29. За даними білоруських опозиціонерів, винищувач мав дозвіл відкрити вогонь по пасажирському літаку, у разі відмови пілотів здійснити посадку.

Як світ відреагував на це захоплення?

Шквалом обурення.

Окрім Литви про викрадення журналіста заявила також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ситуація з літаком Ryanair має бути покарана санкціями.

Вона заявила, що Романа Протасевича мають звільнити негайно, а 24 травня ЄС розгляне конкретні кроки реагування на ситуацію.

Крім того, Литва звернулась до країн ЄС з пропозицією заборонити польоти над Білоруссю та позбавити її членства в Міжнародній організації цивільної авіації.

Міністерства закордонних справ Німеччини й Великобританії також висловили стурбованість і закликали до відповідальності. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що інцидент не залишиться без наслідків.

Посол США в Білорусі Джулі Фішер наголосила, що те що сталося "небезпечно і огидно".

Держсекретар США Ентоні Блінкен також уточнив, що "цей шокуючий акт, здійснений режимом Лукашенка, загрожував життю понад 120 пасажирів, в тому числі громадян США".

Він заявив, що Сполучені Штати тісно координують відповідні заходи з ЄС, Литвою та Грецією.

Ryanair за кілька годин після примусової посадки повідомила, що влада Білорусі поінформувала екіпаж про загрозу безпеці на борту й вимагала сісти в аеропорту Мінська.

Компанія вибачилась за затримку. Огляд літака нічого не виявив і після 5 годин затримки борту дозволили вилетіти. У заяві не згадали про ситуацію з Протасевичем.

Втім, згодом гендиректор авіакомпанії Ryanair назвав цю ситуацію "спонсорованим державою викраденням".

Це було викрадення, спонсороване державою… Державне піратство,

– сказав він.

За його словами, влада ЄС і НАТО зараз займаються вирішенням ситуації, що склалася.

Міжнародна організація цивільної авіації заявила про можливе порушення Білоруссю Чиказької конвенції щодо регулювання перельотів.

Разом з тим, Латвійська авіакомпанія airBaltic ухвалила рішення про призупинення польотів над Білоруссю. Літаки лоукостера Wizz Air, як зазначають користувачі, також оминають територію Білорусі.

Чому Білорусь стала небезпечною для українців?

Тому що тепер кожен, хто перетинає білоруський кордон (літаком чи автівкою – не принципово), ризикує опинитись в ув’язненні.

Як на мене, їздити українцям тепер до Білорусі небезпечно, причому будь-яким чином. Лукашенко у глухому куті, й невідомо, що йому спаде на думку, додаткових заручників чи фейкові замахи не слід виключати. Тепер Лукашенко здатен на що завгодно. А Україну як країну вільних людей він боїться і ненавидить,

– завив ексголова МЗС України Павло Клімкін.

Про те, що Росія використовує білоруські спецслужби для поповнення свого "обмінного фонду" політичних в’язнів, широкий загал заговорив у 2017 році.

Тоді у Білорусі зник українець Павло Гриб. Після його зникнення МЗС України офіційно почав радити українцям утриматись від візитів до сусідньої держави.

Хлопець поїхав у Гомель на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався в соцмережах. Згодом стало відомо, що українець перебуває у слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія), його обвинувачують у тероризмі. Тоді ж його адвокат заявив, що Павла викрали співробітники ФСБ. Гриб повернувся додому в результаті обміну військовополоненими із РФ у 2019 році. Після звільнення він підтвердив інформацію про власне викрадення.

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Крім того, у жовтні 2017 року у Мінську був затриманий власкор "UA: Українське Радіо" в Білорусі, громадянин України Павло Шаройко. Комітет держбезпеки Білорусі висунув йому обвинувачення у "шпигунстві" та створенні агентурної мережі в республіці. Його засудили до 8 років позбавлення волі. Верховний суд Білорусі не коментував судовий процес. Шаройко повернувся додому також 2019 року.

Однак небезпечність візитів до Білорусі стала очевидною ще у 2015 році. Саме тоді почали з’являтись переслідування про затримання добровольців, які на боці України воювали проти Росії на Донбасі.

Зрештою, навесні 2016 року у Білорусі участь у бойових діях за кордоном, навіть без ознак найманства, стала кримінальним злочином. І одразу Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомляли, що порушили вже 135 кримінальних справ стосовно громадян країни, які воювали в Україні.

Найвідомішою стала справа Тараса Аватарова, якого засудили до п’яти років позбавлення волі у виправній колонії посиленого режиму без конфіскації майна. Його визнали винним у незаконних діях зі зброєю і провезенні через кордон вибухового пристрою.

Аватарова затримали, коли він прибув до Мінська з України на поїзді. Під час особистого обшуку у нього виявили пістолет та саморобний вибуховий пристрій. Також у нього знайшли довідку, що підтверджувала його участь в АТО, прапор "Правого сектора", балаклаву та різну техніку. Для вироку цього вистачило. Хлопець відсидів весь свій термін та звільнився 2020 році.

Коли журналісти Радіо "Свобода" спілкувались із ним та цікавились його думкою щодо протестів, Аватаров сказав:



"Давайте не забувати, що я перша людина, до якої у Білорусі застосували "профілактичний нагляд" як до людини, "схильної до екстремістської та іншої деструктивної діяльності". Це поправки від 20 квітня 2016 року до "Закону про протидію екстремізму". Причому до мене це було застосовано заднім числом. Цей нагляд я буду мати до кінця свого життя. Тому будь-яким чином характеризувати ті дії, які відбуваються у Республіці Білорусь проти її попередньої адміністрації, я не можу".

До 2017 року переслідування причетних до російсько-української війни у Білорусі стало масовим та, на жаль, звичним явищем. Тоді ж в Україні почали масово виринати історії учасників бойових дій з Білорусі, які намагались отримати громадянство України. Додому повернутись вони не могли – там на них вже чекали кримінальні справи.

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Після історії із затриманням Протасевича залежність Олександра Лукашенка та його режиму від Російської Федерації лише посилиться. Це – вагомий привід припустити, що використовувати білоруські спецслужби для затримання українців у Кремлі почнуть ще активніше.

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Відтак, під загрозою опиняються всі. Навіть ті, хто не причетний до російсько-української війни, але мав нещастя опинитись не в тому літаку.