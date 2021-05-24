Что это значит и почему этот прецедент говорит об опасности для украинцев – в нашем материале.

Важно Задержание Романа Протасевича в Беларуси: что известно и какое наказание грозит основателю NEXTA

Потому что Беларусь принудительно посадила самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Причиной экстренной посадки стало сообщение о заминировании самолета. Самолет посадили и проверили, но бомбу на борту так и не нашли.

Зато сотрудники белорусских спецслужб задержали оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, который был на борту, а также его девушку. Они возвращались с отдыха.

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Перед посадкой в ​​самолет Протасевич писал своим коллегам, что за ним могут следить.

Кто такой Роман Протасевич?


Роман Протасевич – известный белорусский журналист и блогер. Он ранее покинул Беларусь из-за вероятности политического преследования со стороны спецслужб. Протасевич работал главным редактором телеграм-канала NEXTA, который координировал акции протеста против объявления Александра Лукашенко президентом Беларуси в прошлом году. Затем ушел из редакции и присоединился к каналу "Беларусь головного мозга", созданного в настоящее время заключенным Игорем Лосиком.

Самолет после проверок и задержаний прибыл в Вильнюс с опозданием на 6 часов.

Власть Литвы официально заявила о "похищении журналиста", ведь не все пассажиры смогли улететь из Минска в Вильнюс после обысков самолета. Белорусская оппозиция говорит о как минимум нескольких гражданах России и Беларуси, которые не полетели дальше.

Мы считаем, что в аэропорту сошли и агенты КГБ,
– уточнил гендиректор Ryanair.

При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не располагают информацией о задержании граждан России среди пассажиров рейса.

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Кроме того, как сообщают СМИ, вся эта история похожа на захват еще и потому, что по сообщениям, самолет был почти у границы с Литвой, когда развернулся и направился в Минск. По распоряжению Александра Лукашенко для его сопровождения в небо подняли военный истребитель МиГ-29. По данным белорусских оппозиционеров, истребитель имел разрешение открыть огонь по пассажирскому самолету, в случае отказа пилотов совершить посадку.

Шквалом возмущения.

Кроме Литвы о похищении журналиста заявила также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ситуация с самолетом Ryanair должна быть наказана санкциями.

Она заявила, что Романа Протасевича должны освободить немедленно, а 24 мая ЕС рассмотрит конкретные шаги реагирования на ситуацию.

Кроме того, Литва обратилась к странам ЕС с предложением запретить полеты над Беларусью и лишить ее членства в Международной организации гражданской авиации.

Министерства иностранных дел Германии и Великобритании также выразили обеспокоенность и призвали к ответственности. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что инцидент не останется без последствий.

Посол США в Беларуси Джули Фишер подчеркнула, что то, что произошло "опасно и противно".

Госсекретарь США Энтони Блинкен также уточнил, что "этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, угрожал жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США".

Он заявил, что Соединенные Штаты тесно координируют соответствующие меры с ЕС, Литвой и Грецией.

Ryanair через несколько часов после принудительной посадки сообщила, что власть Беларуси проинформировала экипаж об угрозе безопасности на борту и требовала сесть в аэропорту Минска.

Компания извинилась за задержку. Обзор самолета ничего не обнаружил и после 5 часов задержки борту разрешили вылететь. В заявлении не упомянули о ситуации с Протасевичем.

Впрочем, впоследствии гендиректор авиакомпании Ryanair назвал эту ситуацию "спонсируемым государством похищением".

Это было похищение, спонсируемое государством... Государственное пиратство,
– сказал он.

По его словам, власти ЕС и НАТО сейчас занимаются решением сложившейся ситуации.

Международная организация гражданской авиации заявила о возможном нарушении Беларусью Чикагской конвенции по регулированию перелетов.

Вместе с тем, Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение о приостановлении полетов над Беларусью. Самолеты лоукостера Wizz Air, как отмечают пользователи, также обходят территорию Беларуси.

Потому что теперь каждый, кто пересекает белорусскую границу (самолетом или автомобилем – не важно), рискует оказаться в заключении.

Как по мне, ездить украинцам теперь в Беларусь опасно, причем любым способом. Лукашенко в тупике, и неизвестно, что ему придет в голову, дополнительных заложников или фейковые покушения не следует исключать. Теперь Лукашенко способен на что угодно. А Украину как страну свободных людей он боится и ненавидит,
– завил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

О том, что Россия использует белорусские спецслужбы для пополнения своего "обменного фонда" политических заключенных, широкая общественность заговорила в 2017 году.

Тогда в Беларуси исчез украинец Павел Гриб. После его исчезновения МИД Украины официально начало советовать украинцам воздержаться от визитов в соседнее государство.

Парень поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетях. Впоследствии стало известно, что украинец находится в следственном изоляторе города Краснодар (Россия), его обвиняют в терроризме. Тогда же его адвокат заявил, что Павла похитили сотрудники ФСБ. Гриб вернулся домой в результате обмена военнопленными с РФ в 2019 году. После освобождения он подтвердил информацию о своем похищении.

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Кроме того, в октябре 2017 года в Минске был задержан собкор "UA: Украинское Радио" в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко. Комитет госбезопасности Беларуси предъявил ему обвинение в "шпионаже" и создании агентурной сети в республике. Его приговорили к 8 годам лишения свободы. Верховный суд Беларуси не комментировал судебный процесс. Шаройко вернулся домой также в 2019 году.

Однако опасность визитов в Беларусь стала очевидной еще в 2015 году. Именно тогда начали появляться преследования о задержании добровольцев, которые на стороне Украины воевали против России на Донбассе.

В конце концов, весной 2016 года в Беларуси участие в боевых действиях за рубежом, даже без признаков наемничества, стало уголовным преступлением. И сразу Министерстве внутренних дел Беларуси сообщали, что возбудили уже 135 уголовных дел в отношении граждан страны, воевавших в Украине.

Самым известным стало дело Тараса Аватарова, которого приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима без конфискации имущества. Его признали виновным в незаконных действиях с оружием и провозе через границу взрывного устройства.

Аватарова задержали, когда он прибыл в Минск из Украины на поезде. Во время личного обыска у него обнаружили пистолет и самодельное взрывное устройство. Также у него нашли справку, подтверждающую его участие в АТО, флаг "Правого сектора", балаклаву и различную технику. Для приговора этого хватило. Парень отсидел весь свой срок и освободился в 2020 году.

До 2017 года преследование причастных к российско-украинской войны в Беларуси стало массовым и, к сожалению, обычным явлением. Тогда же в Украине начали массово подниматься истории участников боевых действий из Беларуси, которые пытались получить гражданство Украины. Домой вернуться они не могли – там их уже ждали уголовные дела.

Больше об этом читайте в нашем спецпроекте Нелегализованные бойцы

После истории с задержанием Протасевича зависимость Александра Лукашенко и его режима от Российской Федерации только усилится. Это – весомый повод предположить, что использовать белорусские спецслужбы для задержания украинцев в Кремле начнут еще активнее.

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Следовательно, под угрозой оказываются все. Даже те, кто не причастен к российско-украинской войне, но имел несчастье оказаться не в том самолете.