Что это значит и почему этот прецедент говорит об опасности для украинцев – в нашем материале.

Важно Задержание Романа Протасевича в Беларуси: что известно и какое наказание грозит основателю NEXTA

Почему все говорят о захвате самолета?

Потому что Беларусь принудительно посадила самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Причиной экстренной посадки стало сообщение о заминировании самолета. Самолет посадили и проверили, но бомбу на борту так и не нашли.

Зато сотрудники белорусских спецслужб задержали оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, который был на борту, а также его девушку. Они возвращались с отдыха.

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Перед посадкой в ​​самолет Протасевич писал своим коллегам, что за ним могут следить.

Кто такой Роман Протасевич?

Роман Протасевич – известный белорусский журналист и блогер. Он ранее покинул Беларусь из-за вероятности политического преследования со стороны спецслужб. Протасевич работал главным редактором телеграм-канала NEXTA, который координировал акции протеста против объявления Александра Лукашенко президентом Беларуси в прошлом году. Затем ушел из редакции и присоединился к каналу "Беларусь головного мозга", созданного в настоящее время заключенным Игорем Лосиком.

Самолет после проверок и задержаний прибыл в Вильнюс с опозданием на 6 часов.

Власть Литвы официально заявила о "похищении журналиста", ведь не все пассажиры смогли улететь из Минска в Вильнюс после обысков самолета. Белорусская оппозиция говорит о как минимум нескольких гражданах России и Беларуси, которые не полетели дальше.

Мы считаем, что в аэропорту сошли и агенты КГБ,

– уточнил гендиректор Ryanair.

При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не располагают информацией о задержании граждан России среди пассажиров рейса.

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Кроме того, как сообщают СМИ, вся эта история похожа на захват еще и потому, что по сообщениям, самолет был почти у границы с Литвой, когда развернулся и направился в Минск. По распоряжению Александра Лукашенко для его сопровождения в небо подняли военный истребитель МиГ-29. По данным белорусских оппозиционеров, истребитель имел разрешение открыть огонь по пассажирскому самолету, в случае отказа пилотов совершить посадку.

Как мир отреагировал на этот захват?

Шквалом возмущения.

Кроме Литвы о похищении журналиста заявила также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ситуация с самолетом Ryanair должна быть наказана санкциями.

Она заявила, что Романа Протасевича должны освободить немедленно, а 24 мая ЕС рассмотрит конкретные шаги реагирования на ситуацию.

Кроме того, Литва обратилась к странам ЕС с предложением запретить полеты над Беларусью и лишить ее членства в Международной организации гражданской авиации.

Министерства иностранных дел Германии и Великобритании также выразили обеспокоенность и призвали к ответственности. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что инцидент не останется без последствий.

Посол США в Беларуси Джули Фишер подчеркнула, что то, что произошло "опасно и противно".

Госсекретарь США Энтони Блинкен также уточнил, что "этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, угрожал жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США".

Он заявил, что Соединенные Штаты тесно координируют соответствующие меры с ЕС, Литвой и Грецией.

Ryanair через несколько часов после принудительной посадки сообщила, что власть Беларуси проинформировала экипаж об угрозе безопасности на борту и требовала сесть в аэропорту Минска.

Компания извинилась за задержку. Обзор самолета ничего не обнаружил и после 5 часов задержки борту разрешили вылететь. В заявлении не упомянули о ситуации с Протасевичем.

Впрочем, впоследствии гендиректор авиакомпании Ryanair назвал эту ситуацию "спонсируемым государством похищением".

Это было похищение, спонсируемое государством... Государственное пиратство,

– сказал он.

По его словам, власти ЕС и НАТО сейчас занимаются решением сложившейся ситуации.

Международная организация гражданской авиации заявила о возможном нарушении Беларусью Чикагской конвенции по регулированию перелетов.

Вместе с тем, Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение о приостановлении полетов над Беларусью. Самолеты лоукостера Wizz Air, как отмечают пользователи, также обходят территорию Беларуси.

Почему Беларусь стала опасной для украинцев?

Потому что теперь каждый, кто пересекает белорусскую границу (самолетом или автомобилем – не важно), рискует оказаться в заключении.

Как по мне, ездить украинцам теперь в Беларусь опасно, причем любым способом. Лукашенко в тупике, и неизвестно, что ему придет в голову, дополнительных заложников или фейковые покушения не следует исключать. Теперь Лукашенко способен на что угодно. А Украину как страну свободных людей он боится и ненавидит,

– завил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

О том, что Россия использует белорусские спецслужбы для пополнения своего "обменного фонда" политических заключенных, широкая общественность заговорила в 2017 году.

Тогда в Беларуси исчез украинец Павел Гриб. После его исчезновения МИД Украины официально начало советовать украинцам воздержаться от визитов в соседнее государство.

Парень поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетях. Впоследствии стало известно, что украинец находится в следственном изоляторе города Краснодар (Россия), его обвиняют в терроризме. Тогда же его адвокат заявил, что Павла похитили сотрудники ФСБ. Гриб вернулся домой в результате обмена военнопленными с РФ в 2019 году. После освобождения он подтвердил информацию о своем похищении.

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Кроме того, в октябре 2017 года в Минске был задержан собкор "UA: Украинское Радио" в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко. Комитет госбезопасности Беларуси предъявил ему обвинение в "шпионаже" и создании агентурной сети в республике. Его приговорили к 8 годам лишения свободы. Верховный суд Беларуси не комментировал судебный процесс. Шаройко вернулся домой также в 2019 году.

Однако опасность визитов в Беларусь стала очевидной еще в 2015 году. Именно тогда начали появляться преследования о задержании добровольцев, которые на стороне Украины воевали против России на Донбассе.

В конце концов, весной 2016 года в Беларуси участие в боевых действиях за рубежом, даже без признаков наемничества, стало уголовным преступлением. И сразу Министерстве внутренних дел Беларуси сообщали, что возбудили уже 135 уголовных дел в отношении граждан страны, воевавших в Украине.

Самым известным стало дело Тараса Аватарова, которого приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима без конфискации имущества. Его признали виновным в незаконных действиях с оружием и провозе через границу взрывного устройства.

Аватарова задержали, когда он прибыл в Минск из Украины на поезде. Во время личного обыска у него обнаружили пистолет и самодельное взрывное устройство. Также у него нашли справку, подтверждающую его участие в АТО, флаг "Правого сектора", балаклаву и различную технику. Для приговора этого хватило. Парень отсидел весь свой срок и освободился в 2020 году.

Когда журналисты Радио "Свобода" общались с ним и интересовались его мнением относительно протестов, Аватаров сказал:



"Давайте не забывать, что я первый человек, к которому в Беларуси применили "профилактический надзор" как к человеку, "склонному к экстремистской и иной деструктивной деятельности". Это поправки от 20 апреля 2016 года в "Закон о противодействии экстремизму". Причем ко мне єто біло применено задним числом. Этот надзор я буду иметь до конца своей жизни. Поэтому каким-либо образом характеризовать те действия, которые происходят в Республике Беларусь против ее предыдущей администрации, я не могу".

До 2017 года преследование причастных к российско-украинской войны в Беларуси стало массовым и, к сожалению, обычным явлением. Тогда же в Украине начали массово подниматься истории участников боевых действий из Беларуси, которые пытались получить гражданство Украины. Домой вернуться они не могли – там их уже ждали уголовные дела.

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После истории с задержанием Протасевича зависимость Александра Лукашенко и его режима от Российской Федерации только усилится. Это – весомый повод предположить, что использовать белорусские спецслужбы для задержания украинцев в Кремле начнут еще активнее.

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Следовательно, под угрозой оказываются все. Даже те, кто не причастен к российско-украинской войне, но имел несчастье оказаться не в том самолете.