Организации по защите прав в Беларуси выступили с совместным заявлением. Они требуют срочно освободить Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

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Протасевич – политзаключенный

Правозащитники отмечают, что публичная деятельность Романа Протасевича является ничем иным, как мирной реализацией свободы. Она предусмотрена как Конституцией Беларуси, так и международными правами. Касаемо дел, которые режим Лукашенко завел на Протасевича, там отмечают: они несправедливы.

Обвинение Романа Протасевича в подстрекательстве социальных распрей против чиновников и милиции является, на наш взгляд, не чем иным, как преследование за критику действующей власти,

– заявляют правозащитники.

Журналиста белорусские власти обвиняют в:

организации массовых беспорядков;

организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок;

подстрекательстве к социальным раздорам.

В связи с этим преследование Романа Протасевича организации назвали политически мотивированным, и связанным с мирным выражением его мыслей.

Требования, которые выдвинули правозащитники:

Немедленно освободить Романа Протасевича и прекратить уголовное производство против него. Освободить самовольно задержанную Софию Сапегу. Освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии в стране.

Подписали заявление 7 организаций:

Белорусский ПЕН-центр;

"Правовая инициатива";

Центр правовой трансформации Lawtrend;

Белорусская ассоциация журналистов;

Консультативный центр по вопросам современной международной практики и их внедрение в постоянное право человека;

Правозащитное общество "Инициатива FORB";

Белорусский центр документации.

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