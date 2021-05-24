Организации по защите прав в Беларуси выступили с совместным заявлением. Они требуют срочно освободить Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Кстати СМИ опубликовали разговор диспетчера аэропорта Минск с пилотом Ryanair

Протасевич – политзаключенный

Правозащитники отмечают, что публичная деятельность Романа Протасевича является ничем иным, как мирной реализацией свободы. Она предусмотрена как Конституцией Беларуси, так и международными правами. Касаемо дел, которые режим Лукашенко завел на Протасевича, там отмечают: они несправедливы.

Обвинение Романа Протасевича в подстрекательстве социальных распрей против чиновников и милиции является, на наш взгляд, не чем иным, как преследование за критику действующей власти,
– заявляют правозащитники.

Журналиста белорусские власти обвиняют в:

  • организации массовых беспорядков;
  • организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок;
  • подстрекательстве к социальным раздорам.

В связи с этим преследование Романа Протасевича организации назвали политически мотивированным, и связанным с мирным выражением его мыслей.

Требования, которые выдвинули правозащитники:

  1. Немедленно освободить Романа Протасевича и прекратить уголовное производство против него.
  2. Освободить самовольно задержанную Софию Сапегу.
  3. Освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии в стране.

Подписали заявление 7 организаций:

  • Белорусский ПЕН-центр;
  • "Правовая инициатива";
  • Центр правовой трансформации Lawtrend;
  • Белорусская ассоциация журналистов;
  • Консультативный центр по вопросам современной международной практики и их внедрение в постоянное право человека;
  • Правозащитное общество "Инициатива FORB";
  • Белорусский центр документации.

Как мир реагирует на задержание Романа Протасевича в Минске

  • Действия режима Лукашенко с "внезапной переадресацией самолета" ради задержания Протасевича, цивилизованный мир остро осуждает.
  • Евросоюз грозит новыми санкциями, а Госдеп США заявляет, что Лукашенко несет угрозу всему миру.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это – серьезный и опасный инцидент. Политик требует международного расследования посадки самолета Ryanair в Беларуси.
  • Запретить полеты над территорией Беларуси требуют сразу 8 стран: США, Чехия, Латвия, Германия, Литва, Ирландия, Польша и Великобритания.
  • Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку самолета в Беларуси "государственным похищением" лайнера и "воздушным пиратством".