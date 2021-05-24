Над Беларусью экипаж самолета получил сообщение из Минска, что на его борту есть взрывное устройство. Поэтому нужно было приземлиться в минском аэропорту.

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В Ryanair прокомментировали посадку самолета в Минске

Глава Ryanair назвал такую вынужденную посадку в Беларуси самолета, выполнявшего рейс Афины – Вильнюс, "государственным угоном самолета", а также "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.

В то же время О'Лири отверг претензии в адрес пилотов. По его словам, экипаж сделал все, чтобы безопасно завершить полет. По мнению главы Ryanair, "очевидно, что целью власти было задержать журналиста и его спутницу".

Кроме того, глава авиакомпании считает, что в самолете были агенты белорусского КГБ.

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