Над Беларусью экипаж самолета получил сообщение из Минска, что на его борту есть взрывное устройство. Поэтому нужно было приземлиться в минском аэропорту.
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В Ryanair прокомментировали посадку самолета в Минске
Глава Ryanair назвал такую вынужденную посадку в Беларуси самолета, выполнявшего рейс Афины – Вильнюс, "государственным угоном самолета", а также "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
В то же время О'Лири отверг претензии в адрес пилотов. По его словам, экипаж сделал все, чтобы безопасно завершить полет. По мнению главы Ryanair, "очевидно, что целью власти было задержать журналиста и его спутницу".
Кроме того, глава авиакомпании считает, что в самолете были агенты белорусского КГБ.
Задержание Протасевича: что известно
- В аэропорту "Минск" 23 мая внепланово приземлился самолет компании Ryanair. На борту искали взрывчатку, однако безрезультатно.
- В то же время пассажиров отправили на повторный осмотр. Среди них был основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который до этого инцидента сообщил, что в Афинах за ним следили. В результате журналиста и его девушку задержали.
- В Минобороны Беларуси заявили, что экипаж самолета сам попросил о посадке в Минске. Его полет сопровождал истребитель. Однако Ryanair утверждает, что Беларусь уведомила экипаж о потенциальной угрозе на борту. Кроме того, СМИ пишут, что приказ о посадке самолета отдал лично Александр Лукашенко.
- Мировое сообщество уже отреагировало на дерзкое задержание самолета и пассажиров и требует освободить задержанных, а также остановить полеты над Беларусью.