Над Білоруссю екіпаж літака отримав повідомлення з Мінська, що на його борту є вибуховий пристрій. Тому потрібно було приземлитися в мінському аеропорту.
Читайте також Обговорять наслідки, – інцидент з літаком Ryanair у Мінську буде на порядку денному саміту ЄС
У Ryanair прокоментували посадку літака в Мінську
Глава Ryanair назвав таку вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни – Вільнюс, "державним викраденням" літака, а також "повітряним піратством" зі сторони білоруської влади.
Водночас О'Лірі відкинув претензії на адресу пілотів. За його словами, екіпаж зробив все, аби безпечно завершити політ. На думку глави Ryanair, "очевидно, що метою влади було затримати журналіста і його супутницю".
Крім того, глава авіакомпанії вважає, що в літаку були агенти білоруського КДБ.
Затримання Протасевича: що відомо
- В аеропорту "Мінськ" 23 травня позапланово приземлився літак компанії Ryanair. На борту шукали вибухівку, однак безрезультатно.
- Водночас пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, який до цього інциденту повідомив, що в Афінах за ним стежили. У результаті журналіста та його дівчину затримали.
- У Міноборони Білорусі заявили, що екіпаж літака сам попросив про посадку у Мінську. Його політ супроводжував винищувач. Однак Ryanair стверджує, що Білорусь повідомила екіпаж про потенційну загрозу на борту. Крім того, ЗМІ пишуть, що наказ про посадку літака віддав особисто Олександр Лукашенко.
- Світова спільнота вже відреагувала на зухвале затримання літака та пасажирів і вимагає звільнити затриманих, а також зупинити польоти над Білоруссю.