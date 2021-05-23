Это серьезный и опасный инцидент, написал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Беларусь должна вернуть всех пассажиров.

Важно Девушку Протасевича тоже задержали: она не прилетела в Вильнюс

Внимательно следим за принудительной посадкой в ​​Беларуси рейса в Вильнюс и сообщением о задержании оппозиционного деятеля Романа Протасевича. Это требует международного расследования,
написал Столтенберг.

Посадка самолета в Минске: что известно

  • Самолет компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно посадили в Минске.
  • Все потому, что появилась информация якобы о заминировании, хотя взрывчатки так и не нашли. Сообщение о потенциальной опасности поступило от белорусских диспетчеров.
  • На борту находились 123 пассажира. Среди них экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его сняли с рейса и задержали.
  • Журналисту грозит до 15 лет заключения за уголовные дела, возбужденные против него в Беларуси.
  • Кстати, активист заметил, что за ним следили еще перед вылетом из Афин. Он предполагает, что это были сотрудники белорусских спецслужб.
  • Западные государства резко раскритиковали задержание Протасевича. Освободить основателя NEXTA призывают ЕС и НАТО. Украина тоже осудила действия официального Минска, назвав их атакой на свободу слова.