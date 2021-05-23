Это серьезный и опасный инцидент, написал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Беларусь должна вернуть всех пассажиров.
Важно Девушку Протасевича тоже задержали: она не прилетела в Вильнюс
Внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси рейса в Вильнюс и сообщением о задержании оппозиционного деятеля Романа Протасевича. Это требует международного расследования,
– написал Столтенберг.
Посадка самолета в Минске: что известно
- Самолет компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно посадили в Минске.
- Все потому, что появилась информация якобы о заминировании, хотя взрывчатки так и не нашли. Сообщение о потенциальной опасности поступило от белорусских диспетчеров.
- На борту находились 123 пассажира. Среди них экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его сняли с рейса и задержали.
- Журналисту грозит до 15 лет заключения за уголовные дела, возбужденные против него в Беларуси.
- Кстати, активист заметил, что за ним следили еще перед вылетом из Афин. Он предполагает, что это были сотрудники белорусских спецслужб.
- Западные государства резко раскритиковали задержание Протасевича. Освободить основателя NEXTA призывают ЕС и НАТО. Украина тоже осудила действия официального Минска, назвав их атакой на свободу слова.