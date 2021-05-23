Це серйозний та небезпечний інцидент, написав генсек НАТО Єнс Столтенберг. Білорусь повинна повернути усіх пасажирів.
Важливо Дівчину Протасевича теж затримали: вона не прилетіла до Вільнюса
Уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі рейсу до Вільнюса і повідомленням про затримання опозиційного діяча Романа Протасевича. Це вимагає міжнародного розслідування,
– написав Столтенберг.
Посадка літака у Мінську: що відомо
- Літак компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, 23 травня вимушено посадили у Мінську.
- Все тому, що з'явилась інформація начебто про замінування, хоча вибухівки так і не знайшли. Повідомлення про потенційну небезпеку надійшло від білоруських диспетчерів.
- На борту перебували 123 пасажири. Серед них ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його зняли з рейсу та затримали.
- Журналісту загрожує до 15 років ув'язнення через кримінальні справи, порушені проти нього у Білорусі.
- До речі, активіст помітив, що за ним стежили ще перед вильотом з Афін. Він припускає, що це були співробітники білоруських спецслужб.
- Західні держави різко розкритикували затримання Протасевича. Звільнити засновника NEXTA закликають ЄС і НАТО. Україна теж засудила дії офіційного Мінська, назвавши їх атакою на свободу слова.