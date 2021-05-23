За інформацією опозиційних телеграм-каналів, на борту літака, що прибув до Литви, не було 2 білорусів та 4 громадян Росії. Раніше ці дані оприлюднив член Координаційної ради Білорусі Павло Латушко.

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Літак уже прибув до аеропорту Вільнюса

Зазначимо, що літак до Вільнюса прибув після того, як повітряне судно та його пасажирів перевіряли у транзитній зоні Національного аеропорту Мінська. Зустрічати людей з рейсу Афіни – Вільнюс на летовище прибула глава уряду Литви Інґріда Шимоніте.

Головне про затримання Романа Протасевича: