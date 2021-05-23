За інформацією опозиційних телеграм-каналів, на борту літака, що прибув до Литви, не було 2 білорусів та 4 громадян Росії. Раніше ці дані оприлюднив член Координаційної ради Білорусі Павло Латушко.
До теми Цинізм не має меж: у Білорусі порушили кримінальну справу за "мінування" літака Протасевича
Літак уже прибув до аеропорту Вільнюса
Зазначимо, що літак до Вільнюса прибув після того, як повітряне судно та його пасажирів перевіряли у транзитній зоні Національного аеропорту Мінська. Зустрічати людей з рейсу Афіни – Вільнюс на летовище прибула глава уряду Литви Інґріда Шимоніте.
Головне про затримання Романа Протасевича:
- Літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, 23 травня вимушено посадили у Мінську.
- На такий крок пішли через начебто повідомлення про замінування.
- З літака зняли редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
- Журналісту загрожує до 15 років ув'язнення через кримінальні справи, порушені проти нього у Білорусі.
- Повідомлення про замінування надійшло від білоруських диспетчерів. Жодної вибухівки на борту не виявили.
- Західні держави різко розкритикували затримання Протасевича. Звільнити засновника NEXTA закликають ЄС і НАТО.
- Україна теж засудила дії офіційного Мінська.