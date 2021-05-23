По информации оппозиционных телеграм-каналов, на борту самолета, прибывшего в Литву, не было 2 белорусов и 4 граждан России. Ранее эти данные обнародовал член Координационного Совета Беларуси Павел Латушко.

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Самолет уже прибыл в аэропорт Вильнюса

Отметим, что самолет в Вильнюс прибыл после того, как воздушное судно и его пассажиров проверяли в транзитной зоне национального аэропорта Минска. Встречать людей с рейса Афины – Вильнюс на аэродром прибыла глава правительства Литвы Ингрида Шимоните.

Главное о задержании Романа Протасевича:

  • Самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно посадили в Минске.
  • На такой шаг пошли из-за якобы сообщения о заминировании.
  • С самолета сняли редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
  • Журналисту грозит до 15 лет заключения из-за уголовных дел, возбужденных против него в Беларуси.
  • Сообщение о заминировании поступило от белорусских диспетчеров. Взрывчатки на борту не обнаружили.
  • Западные государства резко раскритиковали задержание Протасевича. Освободить основателя NEXTA призывают ЕС и НАТО.
  • Украина тоже осудила действия официального Минска.