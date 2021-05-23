По информации оппозиционных телеграм-каналов, на борту самолета, прибывшего в Литву, не было 2 белорусов и 4 граждан России. Ранее эти данные обнародовал член Координационного Совета Беларуси Павел Латушко.
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Самолет уже прибыл в аэропорт Вильнюса
Отметим, что самолет в Вильнюс прибыл после того, как воздушное судно и его пассажиров проверяли в транзитной зоне национального аэропорта Минска. Встречать людей с рейса Афины – Вильнюс на аэродром прибыла глава правительства Литвы Ингрида Шимоните.
Главное о задержании Романа Протасевича:
- Самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно посадили в Минске.
- На такой шаг пошли из-за якобы сообщения о заминировании.
- С самолета сняли редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
- Журналисту грозит до 15 лет заключения из-за уголовных дел, возбужденных против него в Беларуси.
- Сообщение о заминировании поступило от белорусских диспетчеров. Взрывчатки на борту не обнаружили.
- Западные государства резко раскритиковали задержание Протасевича. Освободить основателя NEXTA призывают ЕС и НАТО.
- Украина тоже осудила действия официального Минска.