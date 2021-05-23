Рейс приземлился в Вильнюсе в 21:27. Перед тем, в 20:17, самолет уже был подготовлен к вылету и начал двигаться по взлетно-посадочной полосе, сообщали в пресс-службе аэропорта "Минск".

Кстати Беларусь сообщила об угрозе, – Ryanair о задержании самолета в Минске

Самолет пробыл в Минске более 8 часов

Экипаж получил сообщение об угрозе на борту в 12.50. Поэтому в 13:15 самолет совершил посадку в Минске.

На борту самолета находилось 123 пассажира. Людей и их багаж проверили. Взрывчатки или иной угрозы не нашли. Однако задержали основателя оппозиционного ресурса NEXTA Романа Протасевича. Ранее против него открыли уголовные дела в Беларуси.

Вылетел ли Протасевич в Вильнюс

Пресс-служба минского аэропорта не вспоминала о Романе Протасевиче. Однако оппозиционер Павел Латушко заявил, что из Минска не вылетели 6 человек, 4 из них – россияне, 2 – белорусы.

Подробнее о задержании Протасевича