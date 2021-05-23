У транзитній зоні повітряне судно перевіряли сапери МНС та слідчо-оперативна група. Звісно, ніякої вибухівки на борту не знайшли. Також перевірили усіх пасажирів.
Більше тут Білорусь повідомила про загрозу, – Ryanair щодо затримання літака у Мінську
За фактом Жовтневий райвідділ Слідчого комітету Білорусі відкрив кримінальну справу – за завідомо неправдиве повідомлення про небезпеку.
У МНС розповіли, як реагували на інцидент
У МНС Білорусі запевняють, до повідомлення про "замінування" поставились з усією серйозністю.
Відповідно до планів реагування до місця була направлена аварійно-рятувальна техніка МНС: підрозділи Мінського міського і Мінського обласного управління, республіканського загону спеціального призначення. Техніка прибула на місце. Однак допомога МНС не знадобилася,
– сказав офіційний представник міністерства Віталій Новіцький.
Читайте також Можуть ввести санкції: в ЄС закликали Білорусь негайно відпустити Протасевича та інших пасажирів
Пасажирський літак супроводжував винищувач
Ба більше, у повітрі до аеропорту Boeing 737-8AS супроводжував винищувач МіГ-29. Телеграм-канал AviaticA оприлюднив відео цього літака на аеродромі у Барановичах. На винищувачі розміщені ракети класу "повітря-повітря".