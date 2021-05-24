Організації із захисту прав у Білорусі виступили зі спільною заявою. Вони вимагають терміново звільнити Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
До речі ЗМІ опублікували розмову диспетчера аеропорту Мінська з пілотом Ryanair
Протасевич – політв'язень
Правозахисники наголошують, що публічна діяльність Романа Протасевича є нічим іншим, як мирною реалізацією свобод. Вона передбачення як Конституцією Білорусі, так і міжнародними правами. Щодо справ, які режим Лукашенка завів на Протасевича, там зазначають: вони несправедливі.
Звинувачення Романа Протасевича у підбурюванні соціальних розбратів проти чиновників, міліції та інших чиновників є, на наш погляд, не що інше, як переслідування за критику чинної влади,
– заявляють правозахисники.
Журналіста білоруська влада звинувачує в:
- організації масових заворушень;
- організації чи активній участі у групових діях, що грубо порушують громадський порядок;
- підбурюванні до соціальних розбратів.
У зв'язку з цим переслідування Романа Протасевича організації назвали політично вмотивованим, і пов'язаним із мирним висловленням його думок.
Вимоги, які висунули правозахисники:
- Негайно звільнити Романа Протасевича та припинити кримінальне провадження проти нього.
- Звільнити самовільно затриману Софію Сапегу.
- Звільнити всіх політичних в'язнів та припинити політичні репресії в країні.
Підписали заяву 7 організацій:
- Білоруський ПЕН-центр;
- "Правова ініціатива";
- Центр правової трансформації Lawtrend;
- Білоруська асоціація журналістів;
- Консультативний центр з питань сучасної міжнародної практики та їх впровадження у постійне право людини;
- Правозахисне товариство "Ініціатива FORB";
- Білоруський центр документації.
Як світ реагує на затримання Романа Протасевича у Мінську
- Дії режиму Лукашенка із "раптовою переадресацією літака" заради затримання Протасевича, цивілізований світ гостро засуджує.
- Євросоюз погрожує новими санкціями, а Держдеп США заявляє, що Лукашенко несе загрозу усьому світу.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що це – серйозний та небезпечний інцидент. Політик вимагає міжнародного розслідування посадки літака Ryanair у Білорусі.
- Заборонити польоти над територією Білорусі вимагають відразу 8 країн: США, Чехія, Латвія, Німеччина, Литва, Ірландія, Польща та Велика Британія.
- Очільник компанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав вимушену посадку літака у Білорусі "державним викраденням" лайнера і "повітряним піратством".