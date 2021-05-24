Організації із захисту прав у Білорусі виступили зі спільною заявою. Вони вимагають терміново звільнити Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

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Протасевич – політв'язень

Правозахисники наголошують, що публічна діяльність Романа Протасевича є нічим іншим, як мирною реалізацією свобод. Вона передбачення як Конституцією Білорусі, так і міжнародними правами. Щодо справ, які режим Лукашенка завів на Протасевича, там зазначають: вони несправедливі.

Звинувачення Романа Протасевича у підбурюванні соціальних розбратів проти чиновників, міліції та інших чиновників є, на наш погляд, не що інше, як переслідування за критику чинної влади,

– заявляють правозахисники.

Журналіста білоруська влада звинувачує в:

організації масових заворушень;

організації чи активній участі у групових діях, що грубо порушують громадський порядок;

підбурюванні до соціальних розбратів.

У зв'язку з цим переслідування Романа Протасевича організації назвали політично вмотивованим, і пов'язаним із мирним висловленням його думок.

Вимоги, які висунули правозахисники:

Негайно звільнити Романа Протасевича та припинити кримінальне провадження проти нього. Звільнити самовільно затриману Софію Сапегу. Звільнити всіх політичних в'язнів та припинити політичні репресії в країні.

Підписали заяву 7 організацій:

Білоруський ПЕН-центр;

"Правова ініціатива";

Центр правової трансформації Lawtrend;

Білоруська асоціація журналістів;

Консультативний центр з питань сучасної міжнародної практики та їх впровадження у постійне право людини;

Правозахисне товариство "Ініціатива FORB";

Білоруський центр документації.

Як світ реагує на затримання Романа Протасевича у Мінську