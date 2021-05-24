Організації із захисту прав у Білорусі виступили зі спільною заявою. Вони вимагають терміново звільнити Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

До речі ЗМІ опублікували розмову диспетчера аеропорту Мінська з пілотом Ryanair

Протасевич – політв'язень

Правозахисники наголошують, що публічна діяльність Романа Протасевича є нічим іншим, як мирною реалізацією свобод. Вона передбачення як Конституцією Білорусі, так і міжнародними правами. Щодо справ, які режим Лукашенка завів на Протасевича, там зазначають: вони несправедливі.

Звинувачення Романа Протасевича у підбурюванні соціальних розбратів проти чиновників, міліції та інших чиновників є, на наш погляд, не що інше, як переслідування за критику чинної влади,
– заявляють правозахисники.

Журналіста білоруська влада звинувачує в:

  • організації масових заворушень;
  • організації чи активній участі у групових діях, що грубо порушують громадський порядок;
  • підбурюванні до соціальних розбратів.

У зв'язку з цим переслідування Романа Протасевича організації назвали політично вмотивованим, і пов'язаним із мирним висловленням його думок.

Вимоги, які висунули правозахисники:

  1. Негайно звільнити Романа Протасевича та припинити кримінальне провадження проти нього.
  2. Звільнити самовільно затриману Софію Сапегу.
  3. Звільнити всіх політичних в'язнів та припинити політичні репресії в країні.

Підписали заяву 7 організацій:

  • Білоруський ПЕН-центр;
  • "Правова ініціатива";
  • Центр правової трансформації Lawtrend;
  • Білоруська асоціація журналістів;
  • Консультативний центр з питань сучасної міжнародної практики та їх впровадження у постійне право людини;
  • Правозахисне товариство "Ініціатива FORB";
  • Білоруський центр документації.

Як світ реагує на затримання Романа Протасевича у Мінську

  • Дії режиму Лукашенка із "раптовою переадресацією літака" заради затримання Протасевича, цивілізований світ гостро засуджує. 
  • Євросоюз погрожує новими санкціями, а Держдеп США заявляє, що Лукашенко несе загрозу усьому світу.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що це – серйозний та небезпечний інцидент. Політик вимагає міжнародного розслідування посадки літака Ryanair у Білорусі.
  • Заборонити польоти над територією Білорусі вимагають відразу 8 країн: США, Чехія, Латвія, Німеччина, Литва, Ірландія, Польща та Велика Британія.
  • Очільник компанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав вимушену посадку літака у Білорусі "державним викраденням" лайнера і "повітряним піратством".