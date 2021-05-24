Біографія Романа Протасевича

Роману 25 років, він народився у Мінську 5 травня 1995 року у родині військового викладача Дмитра Протасевича. Той прослужив 29 років і був лояльним до режиму Лукашенка, але 4 травня 2021 диктатор особистим наказом позбавив підполковника запасу Протасевича нагород і військового знання. Все через діяльність сина військового.

Роман ще у шкільні роки був учасником акцій протесту проти режиму Лукашенка, був кілька разів затриманий, виключений з елітного ліцею при престижному місцевому виші, але не відмовився від своїх поглядів.

Школяр Роман Протасевич – учасник акцій проти режиму Лукашенка / Фото – Наша Ніва

Протасевич був одним з тих, хто почав координувати незадоволених режимом Лукашенка людей в соцмережах – він був адміністратором великого антиурядового пабліку у "ВКонтактє". Через це не отримав вищої освіти – хлопця відрахували з журфаку Білоруського держуніверситету.

Попри відсутність диплома Роман співпрацював як журналіст та фотокореспондент з деякими ЗМІ Білорусі, зокрема "Єврорадіо" та "Радіо Свобода".

Учасник протестів 2017 року / фото – ЕРА

"Нехта"

В жовтні 2015 року 17-річний Протасевич разом зі своїм шкільним товаришем Степаном Путилом запустили youTube-канал під назвою NEXTA (читається як "нехта", білоруською – "хтось", тобто анонім). Спочатку це було просто музична група, що співала політичні тексти, але доволі швидко Протасевич і Путило вийшли за межі та почали перетворювати свій канал на ЗМІ.

Роман Протасевич – головний редактор "Нехти" / Скриншот

Платформа об'єднала білоруську молодь, якій не подобався режим Лукашенка і які не довіряли офіційним ЗМІ. Влада у Білорусі тоді зачистила інформаційне поле, але інтернет і соцмережі залишалися відносно вільними.

Хлопці вперше гучно заявили про себе кавером на пісню гурту "Сплін". Кліп під назвою "Выбора нет" був присвячений черговим "виборам" у Білорусі.

Як починалася "Нехта":

Незабаром на "Нехті" почали розповідати про весь "треш", що відбувається у лукашенківській Білорусі, а оскільки ця держава була тоді й лишається наразі й досі "заповідником совка", то трешу було чимало.

При цьому хлопці не зупинялися перед перебільшенням та гіперболізацією, а інколи розміщували відверті фейки аби посилити ефект. Головним була емоційна подача, яка підсилювала ефект.

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Після появи месенджеру телеграм "Нехта" у 2017 році переїхала на цю платформу та стала одним з перших і найпопулярніших каналів Білорусі. Ще одним телеграм-каналом, який вів Протасевич, – "Білорусь головного мозку" з назвою, що говорить саме за себе. Третім каналом Протасевича став "Нехта Live".

Голос революції

Тоді ж юнаками зацікавились спецслужби Лукашенка. Протасевич довго не чекав і наприкінці 2019 року втік від переслідувань до сусідньої Польщі, де подав заяву на отримання політичного притулку. Виїхали з Білорусі й інші соратники Протасевича та Путила. У Польщі вони знайшли моральну та фінансову підтримку й продовжили розвивати власне ЗМІ.

У Білорусі побачили в "Нехті" загрозу режиму та оголосили журналістів ворогами держави.

Саме "Нехта" стала одним з символів білоруської революції 2020 року – в умовах, коли ЗМІ у країні були розгромлені, а інтернет "глушився" – телеграм-канал Протасевича і Путила став чи не єдиним джерелом альтернативної інформації, а потім – координатором народних протестів проти кривавого режиму.

Хлопці набрали понад 2 мільйони підписників і стали надзвичайно впливовими і навіть модними. При цьому від принципу "пропаганди у гарному сенсі слова" редактори каналу й не думали відмовлятися. Також на редакторів посипались звинувачення у співпраці зі спецслужбами.

Нехта у Дудя:

У розпал революції в серпні 2020 року зі Степаном Путилом записав інтерв'ю кумир ют'юберів Юрій Дудь (вийшло у вересні 2020-го) та зробив з журналістів "Нехти" попзірок. Протасевич окремої бесіди з російським журналістом не отримав, а незабаром взагалі залишив посаду головного редактора "Нехти" та "Нехта Live". Офіційною причиною розриви стали "творчі розбіжності".

Роман Протасевич і Степан Путило стають попзірками / Скриншот

Чи загрожує Протасевичу смертна кара

У листопаді 2020 року вірні Лукашенкові білоруські спецслужби внесли Протасевича і Путила до списку терористів, що зазіхали на повалення режиму.

Протасевичу заочно висунули звинувачення за трьома статтями:

організація масових заворушень;

організація дій, що грубо порушують громадський спокій;

підбурювання соціальної ненависті за професійною ознакою.

Також Протасевича було оголошено у міжнародний розшук, але білорусу у Євросоюзі нічого не загрожувало – країни ЄС не визнавали ордерів КДБ. Але сам Роман не врахував, що у Лукашенка довгі руки.

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Окремі ЗМІ повідомили, що цей лукашенківський "букет" тягне на смертну кару, яка досі не скасована в Білорусі, але насправді, навіть згідно сучасних білоруських законів, Протасевич "претендує лише на 15 років.

Роман Протасевич після затримання у Мінську / Фото – Momchil Ilker Ivanov via Twitter

Нині в Білорусі лютує антинародний режим. Самопроголошений президент цієї країни тримає у заручниках 9 мільйонів громадян.

У Білорусі відсутнє правосуддя та знищене само поняття права, відтак – у застінках перебувають тисячі людей, затриманих і засуджених катують, також відомі випадки дивних смертей затриманих, а також фактичних страт протестувальників, а тому життя Романа Протасевича дійсно у небезпеці.

23 травня 2021 року Протасевич був схоплений за наказом Лукашенка разом з його дівчиною 23-річною громадянкою РФ Софією Сапегою. Разом з Романом вони летіли до Вільнюса з відпочинку у Греції.

Варварське захоплення журналіста викликало обурення всього світу – десятки країн закликали негайно звільнити Протасевича. Волі для Романа вимагають й українці.