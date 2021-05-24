Хто такий Протасевич? Протести в Білорусі мали лідера лише формально. Фактично будь-який революційний спротив без лідера приречений на поразку.

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Тихановську хоч і вважають головною опозиційною особою до Лукашенка, але про лідерство там навіть мови немає.

Координувались протести в основному з допомогою телеграм-каналу Nexta. Їх тривалість та масовість безперечно залежала від активності каналу та організаційних здібностей адміністраторів.

Роман Протасевич є одним із засновників каналу. Журналіст. 25 років. В листопаді 2020 КДБ Білорусі визначило Протасевича як терориста та оголосило в розшук.

А тепер вдумайтесь, наскільки кровожерлива тварина Лукашенко.

За Романом стежили спецслужби за кордоном. Моніторили його переміщення та чітко спланували план дій.

Було фейкове повідомлення про бомбу на пасажирському літаку, який належить найбільшій в Європі авіакомпанії Ryanair, щоб його посадити. В небо підняли винищувач для супроводу. Сам літак був майже на кордоні з Литвою, але посадили його саме в столиці Білорусі Мінську. Пишуть, що прямий указ Луки.

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Білорусь, єдина в Європі країна, що практикує смертну кару. Цього року вже було винесено один смертний вирок. Вірогідно на Романа чекає такий же.

На мій погляд, жодні заклики чи "санкції" світової спільноти не зупинять Лукашенка. Не зупинили взимку і зараз цього не станеться.

По-перше, він вже попросту не може показати слабкість. По-друге, орієнтація там на Росію. З Європою чи США там давно не склалось. Головну роль зараз відіграє особиста ненависть та образа диктатора. А вона – немає меж.

Щодо самої Білорусі.

Реакція суспільства буде вирішальним, передостаннім чинником майбутнього країни. Якщо люди проковтнуть і не почнуть серйозне протистояння – навіть шансів на найближче демократичне майбутнє не буде.

Кидати сніжками вже пізно.

Та і снігу немає. Але є проблема – відсутність реального лідера для такого протистояння.

Останнім випробуванням буде можливе приєднання Білорусі до Росії.

Перед таким кроком Лукашенко повинен знищити будь-яку загрози спротиву в країні.

Залізна завіса стає все ближчою. А ми, українці, знаходимось на її рубежі.