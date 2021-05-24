Посадивши за допомогою винищувачів літак, на якому до Вільнюса прямував колишній редактор відомого своєю боротьбою проти режиму Лукашенка каналу NEXTA Протасевич, він став на шлях повітряного піратства та державного тероризму.

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Лукашенко хоче торгуватися за свою шкіру, тобто особисту безпеку та безпеку своїх активів.

Путіну це теж вигідно:

Лукашенко у нього в кишені та й з Байденом буде про що додатково поговорити.

Реакція Заходу буде швидкою. Як публічна, так і непублічна, причому друга – жорсткішою.

Дуже сподіваюся, що ми теж не чекатимемо чергової серії РНБО у п'ятницю. Якщо ми й тепер не приєднаємося до повного пакету санкцій США та ЄС щодо Лукашенка, то будемо виглядати безпринципними слабаками.

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Як на мене, їздити українцям тепер до Білорусі небезпечно, причому будь-яким чином. Лукашенко в глухому куті й невідомо, що йому спаде на думку, додаткових заручників чи фейкові замахи не слід виключати.

Тепер Лукашенко здатен на що завгодно.

А Україну, як країну вільних людей, він боїться і ненавидить.