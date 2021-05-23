За інформацією журналістів, пасажири розповіли, що після раптового маневру літака "один хлопець почав панікувати". Причину цього люди зрозуміли лише потім.

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У якому стані перебував Протасевич

Вони пояснили, що ніякого конфлікту чи скандалів не було, ніхто ні з ким не сварився – всіх просто вивели, а собаки обнюхали їхні речі. Водночас Протасевича відвели в сторону.

Ми запитали його, що відбувається, він розповів, хто він такий і додав "Мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійнішим, тільки тремтів. Поруч з ним постійно перебував офіцер,

– зазначили пасажири, за інформацією Delfi.

Окрім того, за інформацією "Белсат", в аеропорту Вільнюса вже зібралися журналісти, близькі пасажирів та небайдужі громадяни. Деякі з них – з плакатами "Я/Ми Роман Протасевич".

Що відомо про затримання Протасевича