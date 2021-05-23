За інформацією журналістів, пасажири розповіли, що після раптового маневру літака "один хлопець почав панікувати". Причину цього люди зрозуміли лише потім.
До теми Чергова атака на свободу слова, – Україна відреагувала на затримання Протасевича у Білорусі
У якому стані перебував Протасевич
Вони пояснили, що ніякого конфлікту чи скандалів не було, ніхто ні з ким не сварився – всіх просто вивели, а собаки обнюхали їхні речі. Водночас Протасевича відвели в сторону.
Ми запитали його, що відбувається, він розповів, хто він такий і додав "Мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійнішим, тільки тремтів. Поруч з ним постійно перебував офіцер,
– зазначили пасажири, за інформацією Delfi.
Окрім того, за інформацією "Белсат", в аеропорту Вільнюса вже зібралися журналісти, близькі пасажирів та небайдужі громадяни. Деякі з них – з плакатами "Я/Ми Роман Протасевич".
Що відомо про затримання Протасевича
- 23 травня у Мінську посадили літак компанії Ryanair. Це сталося через повідомлення про замінування, хоча вибухівки згодом не виявили. Про "замінування", за інформацією Ryanair, повідомили білоруські диспетчери.
- Водночас на борту перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, якого затримали.
- Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Активіст перед вильотом заявляв, що за ним можуть стежити співробітники спецслужб.
- Після кількох годин у аеропорту Мінська літак попрямував до Вільнюса.
- У ЄС закликали негайно відпустити Протасевича. Польща навіть вимагає ввести санкції проти Білорусі.