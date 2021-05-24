Інцидент стався у неділю, 23 травня і одразу ж облетів світові ЗМІ. Розповідаємо головне, як трапилося так, що літак із Протасевичем позапланово сів у Мінську, та чому журналіста взагалі затримали.

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Як садили літак "Афіни – Вільнюс"

Літак раптово подав сигнал лиха і після цього змінив курс. Пілоти вдалися до цього, бо отримали повідомлення про вибухівку на борту.

Судячи з оприлюднених записів розмов у ЗМІ, про замінування повідомив диспетчер, посилаючись на безпекову службу аеропорту "Мінськ".

Екіпаж поінформували про загрозу на борту о 12:50, а вже о 13:15 літак сів у Мінську. Відстежували шлях літака міжнародні радари, дані з яких доступні у вільному доступі.

Як пише "Радыё Свабода", екіпажу наказали летіти саме до аеропорту Мінська. Попри те, що до аеропорту Вільнюса відстань була набагато меншою. ЗМІ додають, що наказ про посадку літака віддав особисто Олександр Лукашенко.



Літак за 25 хвилин після повідомлення про вибухівку сів у Мінську / Фото з delfi.lv

Опісля приземлення усіх пасажирів вивели з літака та відправили на огляд особистих речей. Пасажири, зрозумівши щось неладне, коли літак змінив курс, почали ділитися своїми емоціями у соцмережах.

Білорусь все списує на екіпаж, Ryanair заперечує

У Міноборони Білорусі заявили, що екіпаж літака сам попросив про посадку у Мінську. Для супроводу польоту вирішили направити військовий винищувач.

Втім, це заперечують у міжнародній авіакомпанії. Там говорять, що повідомлення про небезпеку надійшло з Білорусі.

Голова Ryanair Майкл О'Лірі назвав те, що сталося, "державним викраденням" лайнера і "повітряним піратством". Він вважає, що в літаку були агенти білоруського КДБ.



Після прильоту усіх пасажирів оглянула поліція з собаками / Фото з delfi.lv

Літак після 8-годинного перебування у Білорусі таки вилетів до Вільнюса. Втім, на борту, як повідомляє опозиція, "недорахували" 6 осіб. Серед них зокрема Роман Протасевич та, найімовірніше, його дівчина Софія.

Інформацію про Протасевича підтвердили, а потім видалили

Про те, що Романа Протасевича справді затримали, підтвердили в телеграм-каналі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС. Проте пізніше пост видалили.

Які покарання передбачені Протасевичу і за що

Для початку важливо нагадати те, ким є сам Роман Протасевич. Він журналіст, колишній головний редактор телеграм-каналу NEXTA. Саме цей канал став рупором протестів у Білорусі влітку 2020 року. NEXTA координував дії мітингарів, розповідав про звірські побиття силовиками мирних активістів. У той час, коли офіційні ЗМІ Білорусі відмовчувалися чи називали протести провокаціями.

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Роман Протасевич декілька років тому через політичні мотиви виїхав до Польщі і проживав там. Звідти він і вів телеграм-канал NEXTA.

Протасевича у Білорусі торік звинуватили в організації масових заворушень і причетності до тероризму. Йому може "світити" в'язниця і термін у 15 років.

Журналіста білоруська влада звинувачує в:

організації масових заворушень;

організації чи активній участі у групових діях, що грубо порушують громадський порядок;

підбурюванні до соціальних розбратів.

Оскільки Протасевич проживав у Польщі, Білорусь просила видати їй журналіста. Та категорично відмовила в екстрадиції. Відтак, найімовірніше, Лукашенко просто хитрістю "виманив" Протасевича на білоруську землю.

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"Мене чекає смертна кара"

Це цитата Романа Протасевича, яка вже облетіла світові ЗМІ. Пасажири рейсу, з якими летів Протасевич, розповіли журналістам про події на борту. Дехто заявив, що після раптового маневру літака "один хлопець почав панікувати". Причину цього люди зрозуміли лише потім.

Вони пояснили, що ніякого конфлікту чи скандалів не було, ніхто ні з ким не сварився – всіх просто вивели, а собаки обнюхали їхні речі. Водночас Протасевича відвели в сторону.

Ми запитали його, що відбувається, він розповів, хто він такий і додав "Мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійнішим, тільки тремтів. Поруч з ним постійно перебував офіцер,

– зазначили пасажири, за інформацією ЗМІ.

До того ж важливо відзначити: сам журналіст перед вильотом писав, що за ним стежать. Він розповів, що помітив в аеропорту підозрілого чоловіка. За словами журналіста, чоловік намагався сфотографувати його документи.



Листування Протасевича про стеження / Зображення з телеграм-каналу Baza

Реакція світу на затримання журналіста

Західні держави різко розкритикували затримання Романа Протасевича. Звільнити засновника NEXTA закликали Європейський Союз і НАТО. Альянс до того ж висловився за те, що такий безпрецедентний випадок необхідно розслідувати.

Європейський Союз висловив готовність ввести новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка. Така позапланова переадресація літака і його посадка у Мінську викликала обурення політичної спільноти Європи. Адже:

по-перше, маршрут був запланований між двома країнами, що входять до Європейського Союзу і здебільшого віз його громадян;

по-друге, Білорусь використовувала силовиків комітету безпеки і запустила у небо свій винищувач, аби він супроводжував літак Ryanair.

До слова Латвійський авіаперевізник відмовився від польотів над Білоруссю

У Держдепартаменті США додали: на борту були громадяни їхньої країни, відтак вони теж висловлюють осуд діям Білорусі готові до різких заходів.

Світові політики різко висловилися щодо таких провокацій Лукашенка. Вони зазначають: білоруський диктатор несе загрозу не лише населенню Білорусі, а й тепер усьому світу.

Відтак міжнародні авіакомпанії оголосили, що скасовують польоти над Білоруссю. Першою за це виступила Литва, чиїх громадян на борту затриманого Ryanair було найбільше.

Як відреагували політики на затримання Протасевича

Експрем'єр Польщі і колишній голова Європейської Ради Дональд Туск назвав Лукашенка "загрозою міжнародній безпеці"

Президент Литви Ґітанас Науседа назвав затримання Протасевича безпрецедентною подією, яку не можна спускати Лукашенку з рук.

Надзвичайна і вповноважена пані посол Білорусі у США Джулі Фішер зазначала, що такими діями Білорусь псує свою репутацію і все більше ізолюється від світу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс вимагатиме міжнародного розслідування цього інциденту. Саму ситуацію він назвав небезпечною і загрозливою.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що розслідування інциденту матиме важливе значення.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що інцидент неприпустимий.

Як реагує Україна

Україна теж засудила дії офіційного Мінська. В Офісі Президента вважають, що вимушена посадка літака Ryanair в Білорусі – це прояв міжнародного тероризму, а інцидент вимагає жорсткої юридичної оцінки.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав затримання журналіста черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади.

Міжфракційне об'єднання Верховної Ради "За демократичну Білорусь" заявило, що вимагатиме розірвання дипломатичних контактів із білоруським режимом. Йдеться зокрема про припинення імпорту електроенергії та зупинку польотів над Білоруссю.

До речі Лукашенко підписав собі вирок, – Садовий про затримання Протасевича у Білорусі

Одіозні політики похвалили Лукашенка

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива висловив своє захоплення кроками режиму Олександра Лукашенка. Він навіть пообіцяв, що коли політсила, яку він представляє, "прийде до влади", то обов'язково буде використовувати досвід Білорусі.

Схвально до затримання Протасевича поставився і нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко. Це той самий "слуга народу", який їздив до Лукашенка на авдієнцію і називав опозицію "му**ками".

Шевченко назвав спецоперацію проявом "державності", похвалив Лукашенка, зазначивши, що "він – не Янукович".

Для нардепа такі вислови стали "фатальними" – його вже виключили із фракції "Слуга народу".