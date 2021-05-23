Туск зазначив, що Білорусь займається міжнародним тероризмом. Так він охарактеризував те, що літак з Литви екстрено змінив свій курс і сів у Мінську.
Важливо Затримання Протасевича: Литва закликає НАТО відреагувати і просить Білорусь відпустити пасажирів
Дональд Туск відзначив: тепер Олександр Лукашенко став загрозою не лише для громадян Білорусі, а й інших країн.
Лукашенко став загрозою не тільки для громадян своєї країни, але і для міжнародної безпеки. Його акт державного тероризму вимагає негайного і рішучої відповіді з боку всіх європейських урядів і інститутів,
– написав ексголова Європейської Ради.
Польща і Роман Протасевич
Ексредактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич декілька років тому через політичні мотиви виїхав до Польщі і проживав там. Звідти він і вів телеграм-канал, що став рупором білоруських протестів у 2020 році.
Протасевича у Білорусі торік звинуватили в організації масових заворушень і причетності до тероризму. Йому може "світити" в'язниця і термін у 15 років.
Оскільки Протасевич проживав у Польщі, Білорусь просила видати їй журналіста. Та категорично відмовила в екстрадиції.
Затримання Протасевича: головне
- В аеропорту "Мінськ" 23 травня приземлився літак компанії Ryanair, який виконував рейс "Афіни – Вільнюс". На його борту начебто була вибухівка.
- Літак раптово подав сигнал лиха і після цього змінив курс.
- У Мінську літак перевірили, але вибухівки не знайшли. Натомість пасажирів відправили на повторний огляд.
- Серед них був журналіст Роман Протасевич, який до цього інциденту повідомив, що в Афінах за ним стежили.
- У Мінобороні Білорусі ж кажуть, що екіпаж літака сам попросив про посадку у Мінську. Його політ супроводжував винищувач.