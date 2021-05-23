Туск зазначив, що Білорусь займається міжнародним тероризмом. Так він охарактеризував те, що літак з Литви екстрено змінив свій курс і сів у Мінську.

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Дональд Туск відзначив: тепер Олександр Лукашенко став загрозою не лише для громадян Білорусі, а й інших країн.

Лукашенко став загрозою не тільки для громадян своєї країни, але і для міжнародної безпеки. Його акт державного тероризму вимагає негайного і рішучої відповіді з боку всіх європейських урядів і інститутів,

– написав ексголова Європейської Ради.

Важливо! Подібну характеристику Олександру Лукашенку і його режиму дав і президент Литви Ґітанас Науседа. Він назвав затримання Протасевича безпрецедентною подією.

Польща і Роман Протасевич

Ексредактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич декілька років тому через політичні мотиви виїхав до Польщі і проживав там. Звідти він і вів телеграм-канал, що став рупором білоруських протестів у 2020 році.

Протасевича у Білорусі торік звинуватили в організації масових заворушень і причетності до тероризму. Йому може "світити" в'язниця і термін у 15 років.

Оскільки Протасевич проживав у Польщі, Білорусь просила видати їй журналіста. Та категорично відмовила в екстрадиції.

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