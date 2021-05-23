Литовський лідер назвав затримання Протасевича безпрецедентною подією. Він наголосив, що літак, який летів до Вільнюса, був вимушений приземлитись у Мінську.

Важливо Через "замінування": у Мінську посадили літак, аби затримати засновника NEXTA

Білоруський режим стоїть за цією огидною акцією. Терміново вимагаю звільнити Романа Протасевича!

– написав Наусєда.

Протасевичу загрожує 15 років в'язниці

Раніше повідомляли, що журналісту може загрожувати смертна кара. Однак у телеграм-каналах пишуть, що порушення у яких звинувачують Протасевича, передбачають ув'язнення до 15 років.

Активісту приписують вчинення умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності, організацію масових заворушень та групових дій, які грубо порушують громадський порядок.

Що відомо про затримання Протасевича