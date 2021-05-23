Литовский лидер назвал задержание Протасевича беспрецедентным событием. Он подчеркнул, что самолет, летевший в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске.

Важно Из-за "минирования": в Минске посадили самолет, чтобы задержать основателя NEXTA

Белорусский режим стоит за этой отвратительной акцией. Срочно требую освободить Романа Протасевича!

– написал Науседа.

Протасевичу грозит 15 лет тюрьмы

Ранее сообщали, что журналисту может грозить смертная казнь. Однако в телеграм-каналах пишут, что нарушения, в которых обвиняют Протасевича, предусматривают заключение до 15 лет.

Активисту приписывают совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, организацию массовых беспорядков и групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок.

Что известно о задержании Протасевича