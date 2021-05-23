Литовский лидер назвал задержание Протасевича беспрецедентным событием. Он подчеркнул, что самолет, летевший в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске.
Важно Из-за "минирования": в Минске посадили самолет, чтобы задержать основателя NEXTA
Белорусский режим стоит за этой отвратительной акцией. Срочно требую освободить Романа Протасевича!
– написал Науседа.
Протасевичу грозит 15 лет тюрьмы
Ранее сообщали, что журналисту может грозить смертная казнь. Однако в телеграм-каналах пишут, что нарушения, в которых обвиняют Протасевича, предусматривают заключение до 15 лет.
Активисту приписывают совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, организацию массовых беспорядков и групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок.
Что известно о задержании Протасевича
- Самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, 23 мая приземлился в Минске. Все из-за сообщения якобы о заминировании.
- На борту был бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали.
- Перед тем в Беларуси открыли уголовные дела против основателей NEXTA.
- Лидер оппозиции Светлана Тихановская убеждена, что посадка самолета – это операция спецслужб, чтобы задержать Протасевича.