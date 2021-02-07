Слідчий комітет Білорусі 7 лютого направив до Польщі документи на екстрадицію засновника та колишнього головного редактора телеграм-каналу NEXTA. Режим Лукашенка оголосив Степана Путіло та Романа Протасевича у міжнародний розшук через нібито організацію масових заворушень в країні.

Начальник міжнародно-правового відділу СК Білорусі Михайла Вавуло назвав опозиціонерів "злочинцями" та "порушниками" та заявив, що їм "не вдасться уникнути покарання".

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Слідчий комітет направив документи на екстрадицію Путіло і Протасевича через генерального прокурора до Польщі. З цією країною у нас підписаний міжнародний договір про правову допомогу у кримінальних справах, який також регламентує питання про екстрадицію,

– повідомив силовик.

Опозиціонери відповіли режиму Лукашенка

Журналісти NEXTA підтвердили інформацію про те, що Слідчий комітет звернувся до Польщі з вимогою видати Білорусі Степана Путіло.

"Коли у СК кілька сотень нерозслідуваних справ про катування та насильство, що він буде робити? Правильна відповідь: вимагати від іншої країни видати того, кого за визначенням видати не можуть", – додали опозиціонери.

Зверніть увагу! У 2020 році режим Лукашенка назвав опозиційний телеграм-канал NEXTA "екстремістським", оскільки той координував мітинги проти сфальсифікованих президентських виборів, публікував розгорнуту інформацію про протести в Білорусі та відео безчинств силовиків.

Протести у Білорусі: коротко

9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента. Як і минулі роки, кампанія супроводжувалась недопущенням до участі та арештами популярних опозиційних кандидатів.

Головною конкуренткою Олександра Лукашенка була опозиціонерка Світлана Тихановська, яка змушена була подати свою кандидатуру після арешту її чоловіка Сергія Тихановського.

За підрахунком опозиції, Тихановська виграла вибори. Проте, ЦВК оголосила переможцем Лукашенка – це спричинило суспільний резонанс і масові протести.

Після фальсифікацій на виборах по всій країні почалися мітинги і страйки – вони тривають вже майже вісім місяців. Білоруси вимагають нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.

Силовики застосовували проти учасників протестів світлошумові гранати, гумові кулі, водомети та жорстоко били їх.