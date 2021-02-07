Следственный комитет Беларуси 7 февраля направил в Польшу документы на экстрадицию основателя и бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA. Режим Лукашенко объявил Степана Путило и Романа Протасевича в международный розыск за якобы организацию массовых беспорядков в стране.

Начальник международно-правового отдела СК Беларуси Михаил Вавуло назвал оппозиционеров "преступниками" и "нарушителями" и заявил, что им "не удастся избежать наказания".

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Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С этой страной у нас подписан международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции,

– сообщил силовик.

Оппозиционеры ответили режиму Лукашенко

Журналисты NEXTA подтвердили информацию о том, что Следственный комитет обратился в Польшу с требованием выдать Беларуси Степана Путило.

"Когда у СК несколько сотен нерасследованных дел о пытках и насилии, что он будет делать? Правильный ответ: требовать от другой страны выдать того, кого по определению выдать не могут", – добавили оппозиционеры.

Обратите внимание! В 2020 году режим Лукашенко назвал оппозиционный телеграм-канал NEXTA "экстремистским", поскольку тот координировал митинги против сфальсифицированных президентских выборов, публиковал развернутую информацию о протестах в Беларуси и видео беспорядков силовиков.

Протесты в Беларуси: коротко

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Как и прошлые годы, кампания сопровождалась недопущением к участию и арестами популярных оппозиционных кандидатов.

Главной конкуренткой Александра Лукашенко была оппозиционер Светлана Тихановская, которая вынуждена была подать свою кандидатуру после ареста ее мужа Сергея Тихановского.

По подсчетам оппозиции, Тихановская выиграла выборы. Однако, ЦИК объявила победителем Лукашенко – это вызвало общественный резонанс и массовые протесты.

После фальсификаций на выборах по всей стране начались митинги и забастовки – они продолжаются уже почти восемь месяцев. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.

Силовики применяли против участников протестов светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы и жестоко избивали их.