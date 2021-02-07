Режим Лукашенко требует от Польши выдать им основателей NEXTA
Следственный комитет Беларуси 7 февраля направил в Польшу документы на экстрадицию основателя и бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA. Режим Лукашенко объявил Степана Путило и Романа Протасевича в международный розыск за якобы организацию массовых беспорядков в стране.
Источник:"Белорусь сегодня"
Начальник международно-правового отдела СК Беларуси Михаил Вавуло назвал оппозиционеров "преступниками" и "нарушителями" и заявил, что им "не удастся избежать наказания".
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Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С этой страной у нас подписан международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции,
– сообщил силовик.
Оппозиционеры ответили режиму Лукашенко
Журналисты NEXTA подтвердили информацию о том, что Следственный комитет обратился в Польшу с требованием выдать Беларуси Степана Путило.
"Когда у СК несколько сотен нерасследованных дел о пытках и насилии, что он будет делать? Правильный ответ: требовать от другой страны выдать того, кого по определению выдать не могут", – добавили оппозиционеры.
Протесты в Беларуси: коротко
- 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Как и прошлые годы, кампания сопровождалась недопущением к участию и арестами популярных оппозиционных кандидатов.
- Главной конкуренткой Александра Лукашенко была оппозиционер Светлана Тихановская, которая вынуждена была подать свою кандидатуру после ареста ее мужа Сергея Тихановского.
- По подсчетам оппозиции, Тихановская выиграла выборы. Однако, ЦИК объявила победителем Лукашенко – это вызвало общественный резонанс и массовые протесты.
- После фальсификаций на выборах по всей стране начались митинги и забастовки – они продолжаются уже почти восемь месяцев. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.
- Силовики применяли против участников протестов светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы и жестоко избивали их.
Кто такой Степан Путило?
Степан Путило является основателем оппозиционного телеграм-канала NEXTA. В 2017 году он вместе с Романом Протасевичем начал вести свой канал на платформе Телеграм.
После начала протестов в Беларуси их канал стал одной из основных оппозиционных площадок. NEXTA и сегодня освещает протесты в Беларуси. У него около двух миллионов подписчиков.
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