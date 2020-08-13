На забастовку в Минске 13 августа вышли сотни работников крупнейшего предприятия в стране – Белорусского автомобильного завода. К ним присоединились и другие крупные компании.

Работники шли по улице и скандировали действующему президенту Александру Лукашенко "Иди", сообщили в телеграм-канале Nexta.

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Очевидцы аплодировали протестующим и кричали "Молодцы". Кроме этого, к забастовке присоединились следующие предприятия:

"Белмедпрепараты",

"Гродно-Азот";

"Терразит";

Лидский рынок;

"Керамин".



Работники БелАЗа идут на забастовку / Фото из телеграм-канала NEXTA



Сотрудники БелАЗа идут бастовать / Фото из телеграм-канала NEXTA



Работники "Белмелпрепараты" тоже поддержали забастовку / Фото из телеграм-канала NEXTA

Что такое БелАЗ? Это Белорусский автомобильный завод. Один из крупнейших в мире заводов по производству карьерной техники. Более 40 лет производит грузовые машины преимущественно для горнорудной промышленности.

Видео забастовки работников БелАЗа:

Работники БелАЗа бастуют:

Забастовка в Беларуси: что известно

11 августа в Беларуси объявили всенародную забастовку. Люди устроили саботаж работы, выдвинув властям несколько требований: прекратить насилие над гражданами, признать Светлану Тихановскую президентом Беларуси, освободить всех заключенных во время демонстраций, провести новые честные выборы и включить интернет. Сначала бастовали несколько предприятий в Минске. На территории одного из заводов силовики разогнали демонстрантов. После к забастовке присоединились работники со всей страны.

Протесты в Беларуси: коротко