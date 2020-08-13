Забастовка в Беларуси: на улицы вышли сотни работников БелАЗа – фото, видео
На забастовку в Минске 13 августа вышли сотни работников крупнейшего предприятия в стране – Белорусского автомобильного завода. К ним присоединились и другие крупные компании.
Работники шли по улице и скандировали действующему президенту Александру Лукашенко "Иди", сообщили в телеграм-канале Nexta.
Важно: Всенародная забастовка в Беларуси на предприятиях: силовики уже задерживают участников
Очевидцы аплодировали протестующим и кричали "Молодцы". Кроме этого, к забастовке присоединились следующие предприятия:
- "Белмедпрепараты",
- "Гродно-Азот";
- "Терразит";
- Лидский рынок;
- "Керамин".
Работники БелАЗа идут на забастовку / Фото из телеграм-канала NEXTA
Сотрудники БелАЗа идут бастовать / Фото из телеграм-канала NEXTA
Работники "Белмелпрепараты" тоже поддержали забастовку / Фото из телеграм-канала NEXTA
Что такое БелАЗ?Это Белорусский автомобильный завод. Один из крупнейших в мире заводов по производству карьерной техники. Более 40 лет производит грузовые машины преимущественно для горнорудной промышленности.
Видео забастовки работников БелАЗа:
Работники БелАЗа бастуют:
Забастовка в Беларуси: что известно
11 августа в Беларуси объявили всенародную забастовку. Люди устроили саботаж работы, выдвинув властям несколько требований: прекратить насилие над гражданами, признать Светлану Тихановскую президентом Беларуси, освободить всех заключенных во время демонстраций, провести новые честные выборы и включить интернет. Сначала бастовали несколько предприятий в Минске. На территории одного из заводов силовики разогнали демонстрантов. После к забастовке присоединились работники со всей страны.
Протесты в Беларуси: коротко
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По предварительным результатам, Александр Лукашенко получил 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Недовольные избиратели вышли на мирные демонстрации в Минске и других городах Беларуси.
- Митинги переросли в столкновения с силовиками. Мирных протестующих жестоко избивали, задерживали и стреляли по ним.
- В настоящее время около 6 тысяч человек задержаны. Есть сотни раненых и 2 погибших.