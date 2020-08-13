Страйк у Білорусі: на вулиці вийшли сотні працівників БелАЗу – фото, відео
На страйк у Мінську 13 серпня вийшли сотні працівників найбільшого підприємства у країні – Білоруського автомобільного заводу. До них доєднались й інші великі компанії.
Працівники йшли вулицею і скандували до чинного президента Олександра Лукашенка "Йди", повідомили у телеграм-каналі Nexta.
Важливо: Всенародний страйк у Білорусі на підприємствах: силовики вже затримують учасників
Очевидці аплодували протестувальникам та кричали "Молодці". Окрім цього, до страйку доєднались такі підприємства:
- "Белмедпрепарати",
- "Гродно-Азот";
- "Терразіт";
- Лідський ринок;
- "Керамін".
Працівники БелАЗу йдуть на страйк / Фото з телеграм-каналу NEXTA
Співробітки БелАЗу йдуть страйкувати / Фото з телеграм-каналу NEXTA
Працівники "Белмелпрепарати" теж підтримали страйк / Фото з телеграм-каналу NEXTA
Що таке БелАЗ?Це Білоруський автомобільний завод. Один з найбільших у світі заводів з виробництва кар'єрної техніки. Понад 40 років виготовляє вантажні машини переважно для гірничорудної промисловості.
Відео страйку працівників БелАЗу:
Працівники БелАЗу страйкують:
Страйк у Білорусі: що відомо
11 серпня у Білорусі оголосили всенародний страйк. Люди влаштували саботаж роботи, висунувши владі кілька вимог: припинити насилля над громадянами, визнати Світлану Тихановську президентом Білорусі, звільнити всіх ув'язнених під час демонстрацій, провести нові чесні вибори та увімкнути інтернет. Спочатку страйкували кілька підприємств у Мінську. На території одного з заводів силовики розігнали демонстрантів. Опісля до страйку приєднались працівники зі всієї країни.
Протести у Білорусі: коротко
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори. За попередніми результатами, Олександр Лукашенко здобув 80% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10%.
- Незадоволені виборці вийшли на мирні демонстрації у Мінську та інших містах Білорусі.
- Мітинги переросли у сутички із силовиками. Мирних протестувальників жорстоко били, затримували та стріляли по них.
- Наразі близько 6 тисяч людей загинули. Є сотні поранених та 2 загиблих.