На страйк у Мінську 13 серпня вийшли сотні працівників найбільшого підприємства у країні – Білоруського автомобільного заводу. До них доєднались й інші великі компанії.

Працівники йшли вулицею і скандували до чинного президента Олександра Лукашенка "Йди", повідомили у телеграм-каналі Nexta.

Важливо: Всенародний страйк у Білорусі на підприємствах: силовики вже затримують учасників

Очевидці аплодували протестувальникам та кричали "Молодці". Окрім цього, до страйку доєднались такі підприємства:

"Белмедпрепарати",

"Гродно-Азот";

"Терразіт";

Лідський ринок;

"Керамін".



Працівники БелАЗу йдуть на страйк / Фото з телеграм-каналу NEXTA



Співробітки БелАЗу йдуть страйкувати / Фото з телеграм-каналу NEXTA



Працівники "Белмелпрепарати" теж підтримали страйк / Фото з телеграм-каналу NEXTA

Що таке БелАЗ? Це Білоруський автомобільний завод. Один з найбільших у світі заводів з виробництва кар'єрної техніки. Понад 40 років виготовляє вантажні машини переважно для гірничорудної промисловості.

Відео страйку працівників БелАЗу:

Працівники БелАЗу страйкують:

Страйк у Білорусі: що відомо

11 серпня у Білорусі оголосили всенародний страйк. Люди влаштували саботаж роботи, висунувши владі кілька вимог: припинити насилля над громадянами, визнати Світлану Тихановську президентом Білорусі, звільнити всіх ув'язнених під час демонстрацій, провести нові чесні вибори та увімкнути інтернет. Спочатку страйкували кілька підприємств у Мінську. На території одного з заводів силовики розігнали демонстрантів. Опісля до страйку приєднались працівники зі всієї країни.

Протести у Білорусі: коротко